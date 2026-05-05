BruteFence для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от €1,99
Ограничение:7 дней
Версия:3.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:97.96 Мб
BruteFence — приложение для защиты компьютера при использовании удалённого доступа через RDP, которое предназначено для обнаружения попыток подбора паролей и ограничения доступа к системе при подозрительной активности. Программа работает на уровне служб Windows и отслеживает события аутентификации, фиксируя неудачные попытки входа.

При повторяющихся попытках подключения с одного IP-адреса приложение автоматически добавляет правило в брандмауэр Windows, блокируя дальнейшие запросы. Это позволяет снизить риск несанкционированного доступа без необходимости ручного вмешательства. Присутствует возможность просматривать список заблокированных адресов.

В настройках доступна установка порога неудачных попыток входа, после которого IP-адрес будет ограничен. Также предусмотрена возможность временной блокировки с указанием периода действия. Дополнительно реализована работа с белыми и чёрными списками, что позволяет заранее определить разрешённые и запрещённые адреса.

Список основных возможностей BruteFence:

  • отслеживание неудачных попыток входа по протоколу RDP;
  • автоматическое добавление правил в брандмауэр Windows;
  • блокировка IP-адресов при превышении заданного лимита попыток;
  • настройка количества неудачных входов до блокировки;
  • временная блокировка IP-адресов с указанием длительности;
  • ведение списка автоматически заблокированных адресов;
  • поддержка белого и чёрного списков IP;
  • работа в фоновом режиме как служба Windows;
  • интеграция с системными механизмами безопасности.
