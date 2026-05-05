BruteFence — приложение для защиты компьютера при использовании удалённого доступа через RDP, которое предназначено для обнаружения попыток подбора паролей и ограничения доступа к системе при подозрительной активности. Программа работает на уровне служб Windows и отслеживает события аутентификации, фиксируя неудачные попытки входа.

При повторяющихся попытках подключения с одного IP-адреса приложение автоматически добавляет правило в брандмауэр Windows, блокируя дальнейшие запросы. Это позволяет снизить риск несанкционированного доступа без необходимости ручного вмешательства. Присутствует возможность просматривать список заблокированных адресов.

В настройках доступна установка порога неудачных попыток входа, после которого IP-адрес будет ограничен. Также предусмотрена возможность временной блокировки с указанием периода действия. Дополнительно реализована работа с белыми и чёрными списками, что позволяет заранее определить разрешённые и запрещённые адреса.

Список основных возможностей BruteFence: