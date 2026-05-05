BruteFence для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от €1,99
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|3.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Infotipp Rendszerhaz Kft
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97.96 Мб
BruteFence — приложение для защиты компьютера при использовании удалённого доступа через RDP, которое предназначено для обнаружения попыток подбора паролей и ограничения доступа к системе при подозрительной активности. Программа работает на уровне служб Windows и отслеживает события аутентификации, фиксируя неудачные попытки входа.
При повторяющихся попытках подключения с одного IP-адреса приложение автоматически добавляет правило в брандмауэр Windows, блокируя дальнейшие запросы. Это позволяет снизить риск несанкционированного доступа без необходимости ручного вмешательства. Присутствует возможность просматривать список заблокированных адресов.
В настройках доступна установка порога неудачных попыток входа, после которого IP-адрес будет ограничен. Также предусмотрена возможность временной блокировки с указанием периода действия. Дополнительно реализована работа с белыми и чёрными списками, что позволяет заранее определить разрешённые и запрещённые адреса.
Список основных возможностей BruteFence:
- отслеживание неудачных попыток входа по протоколу RDP;
- автоматическое добавление правил в брандмауэр Windows;
- блокировка IP-адресов при превышении заданного лимита попыток;
- настройка количества неудачных входов до блокировки;
- временная блокировка IP-адресов с указанием длительности;
- ведение списка автоматически заблокированных адресов;
- поддержка белого и чёрного списков IP;
- работа в фоновом режиме как служба Windows;
- интеграция с системными механизмами безопасности.
