Text Grab для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.13.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Распознавание
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:79.1 Мб
Text Grab скриншот № 1

Text Grab — утилита для Windows 10/11, предназначенная для извлечения текста с экрана с помощью встроенного OCR-механизма. Программа делает снимок выбранной области или всего экрана, распознаёт символы локально и помещает результат в буфер обмена, что позволяет работать с текстом из изображений, видео и интерфейсов приложений, где стандартное выделение недоступно.

Приложение не требует подключения к интернету и не использует постоянные фоновые процессы. Основной принцип работы — быстрый вызов нужного режима и получение текста без лишних действий. Помимо базового захвата предусмотрены дополнительные инструменты для обработки и хранения данных, что расширяет сценарии использования и упрощает повторное применение часто используемой информации.

Список основных возможностей Text Grab:

  • Извлечение текста из выделенной области экрана или полноэкранного снимка.
  • Копирование отдельного слова по щелчку мыши.
  • Режим «Захват рамки» с настраиваемым положением области распознавания.
  • Локальное OCR-распознавание через API Windows без передачи данных в сеть.
  • Встроенное окно редактирования текста без форматирования.
  • Поиск и замена, работа с регулярными выражениями.
  • Удаление лишних пробелов, пустых и дублирующихся строк.
  • Изменение регистра текста и преобразование в одну строку.
  • Преобразование данных в табличный вид.
  • Копирование текста со всех изображений в выбранной папке.
  • Отслеживание буфера обмена и работа с сохранёнными фрагментами.
  • Режим быстрого поиска для хранения часто используемых текстов.
  • Поддержка запуска через командную строку с различными параметрами.
