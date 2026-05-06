Text Grab для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.13.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Joe Finney
|Категория:
|Распознавание
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|79.1 Мб
Text Grab — утилита для Windows 10/11, предназначенная для извлечения текста с экрана с помощью встроенного OCR-механизма. Программа делает снимок выбранной области или всего экрана, распознаёт символы локально и помещает результат в буфер обмена, что позволяет работать с текстом из изображений, видео и интерфейсов приложений, где стандартное выделение недоступно.
Приложение не требует подключения к интернету и не использует постоянные фоновые процессы. Основной принцип работы — быстрый вызов нужного режима и получение текста без лишних действий. Помимо базового захвата предусмотрены дополнительные инструменты для обработки и хранения данных, что расширяет сценарии использования и упрощает повторное применение часто используемой информации.
Список основных возможностей Text Grab:
- Извлечение текста из выделенной области экрана или полноэкранного снимка.
- Копирование отдельного слова по щелчку мыши.
- Режим «Захват рамки» с настраиваемым положением области распознавания.
- Локальное OCR-распознавание через API Windows без передачи данных в сеть.
- Встроенное окно редактирования текста без форматирования.
- Поиск и замена, работа с регулярными выражениями.
- Удаление лишних пробелов, пустых и дублирующихся строк.
- Изменение регистра текста и преобразование в одну строку.
- Преобразование данных в табличный вид.
- Копирование текста со всех изображений в выбранной папке.
- Отслеживание буфера обмена и работа с сохранёнными фрагментами.
- Режим быстрого поиска для хранения часто используемых текстов.
- Поддержка запуска через командную строку с различными параметрами.
