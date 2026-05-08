Hardware Voltage Utility для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Heifei Xuxuan New Energy Technology
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.4 Мб
Hardware Voltage Utility — программа для мониторинга состояния аппаратных компонентов ПК. Приложение отображает параметры процессора, видеокарты, оперативной памяти и системы охлаждения в режиме реального времени. Присутствует возможность отслеживать температуру, нагрузку, напряжение и скорость вращения вентиляторов через единый интерфейс без необходимости использовать несколько отдельных инструментов.
Программа ориентирована на базовый контроль состояния системы и подходит для повседневного использования, тестирования оборудования и наблюдения за параметрами во время нагрузки. Интерфейс выполнен в компактном стиле: основные показатели выводятся в виде графиков и отдельных информационных блоков, что упрощает просмотр текущих значений и изменений параметров.
Hardware Voltage Utility не перегружен дополнительными модулями и сложными настройками. Основное внимание уделено отображению ключевых характеристик оборудования и фиксации изменений в процессе работы системы. Приложение поддерживает запись мониторинговых сессий и экспорт собранных данных для дальнейшего анализа.
Список основных возможностей Hardware Voltage Utility:
- Мониторинг процессора, видеокарты и оперативной памяти в реальном времени.
- Отображение температуры, нагрузки и напряжения оборудования.
- Просмотр скорости вращения системных вентиляторов.
- Построение графиков изменения параметров.
- Экспорт графиков и журналов мониторинга.
- Запись сессий для последующего анализа.
- Поддержка режима наложения поверх окон
- Компактный интерфейс с быстрым доступом к основным данным.
- Отображение текущих характеристик системы без сложной настройки.
