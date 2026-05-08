Hardware Voltage Utility для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия: 1.0.0
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Категория:Мониторинг
Размер:11.4 Мб
Hardware Voltage Utility — программа для мониторинга состояния аппаратных компонентов ПК. Приложение отображает параметры процессора, видеокарты, оперативной памяти и системы охлаждения в режиме реального времени. Присутствует возможность отслеживать температуру, нагрузку, напряжение и скорость вращения вентиляторов через единый интерфейс без необходимости использовать несколько отдельных инструментов.

Программа ориентирована на базовый контроль состояния системы и подходит для повседневного использования, тестирования оборудования и наблюдения за параметрами во время нагрузки. Интерфейс выполнен в компактном стиле: основные показатели выводятся в виде графиков и отдельных информационных блоков, что упрощает просмотр текущих значений и изменений параметров.

Hardware Voltage Utility не перегружен дополнительными модулями и сложными настройками. Основное внимание уделено отображению ключевых характеристик оборудования и фиксации изменений в процессе работы системы. Приложение поддерживает запись мониторинговых сессий и экспорт собранных данных для дальнейшего анализа.

Список основных возможностей Hardware Voltage Utility:

  • Мониторинг процессора, видеокарты и оперативной памяти в реальном времени.
  • Отображение температуры, нагрузки и напряжения оборудования.
  • Просмотр скорости вращения системных вентиляторов.
  • Построение графиков изменения параметров.
  • Экспорт графиков и журналов мониторинга.
  • Запись сессий для последующего анализа.
  • Поддержка режима наложения поверх окон
  • Компактный интерфейс с быстрым доступом к основным данным.
  • Отображение текущих характеристик системы без сложной настройки.
