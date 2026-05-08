Hardware Voltage Utility — программа для мониторинга состояния аппаратных компонентов ПК. Приложение отображает параметры процессора, видеокарты, оперативной памяти и системы охлаждения в режиме реального времени. Присутствует возможность отслеживать температуру, нагрузку, напряжение и скорость вращения вентиляторов через единый интерфейс без необходимости использовать несколько отдельных инструментов.

Программа ориентирована на базовый контроль состояния системы и подходит для повседневного использования, тестирования оборудования и наблюдения за параметрами во время нагрузки. Интерфейс выполнен в компактном стиле: основные показатели выводятся в виде графиков и отдельных информационных блоков, что упрощает просмотр текущих значений и изменений параметров.

Hardware Voltage Utility не перегружен дополнительными модулями и сложными настройками. Основное внимание уделено отображению ключевых характеристик оборудования и фиксации изменений в процессе работы системы. Приложение поддерживает запись мониторинговых сессий и экспорт собранных данных для дальнейшего анализа.

Список основных возможностей Hardware Voltage Utility: