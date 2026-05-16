Carb Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Wombat Apps LLC
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|56.94 Мб
|СКАЧАТЬ
Carb Manager — приложение для контроля питания и учета макронутриентов, ориентированное на кето-диету, низкоуглеводный рацион и интервальное голодание. Сервис помогает отслеживать потребление углеводов, белков, жиров и калорий, а также контролировать изменения веса, уровень активности и режим питания.
В программе реализован удобный пищевой дневник с поддержкой поиска продуктов, сканирования штрих-кодов и быстрого добавления приемов пищи. Встроенный макро-трекер автоматически рассчитывает чистые углеводы, калории и соотношение БЖУ, помогая контролировать ежедневные показатели. Для дополнительного контроля доступны функции отслеживания воды, физической активности, веса, ИМТ и периодического голодания.
Приложение также содержит рецепты, планы питания, обучающие материалы и инструменты для анализа прогресса. Присутствует возможность вести учет уровня сахара в крови и кетонов, просматривать статистику в графиках и настраивать цели питания в зависимости от выбранной диеты и параметров организма.
Основные возможности Carb Manager:
- Учет чистых и общих углеводов, белков, жиров и калорий.
- Поддержка кето, Low Carb, Paleo, Carnivore и других диет.
- Пищевой дневник с быстрым добавлением продуктов.
- Сканирование штрих-кодов для учета питания.
- База данных продуктов и рецептов.
- Подсчет макронутриентов и калорий в автоматическом режиме.
- Инструменты контроля веса и индекса массы тела.
- Отслеживание потребления воды.
- Учет тренировок и физической активности.
- Поддержка интервального голодания и OMAD.
- Графики прогресса и статистика изменений.
- Контроль уровня сахара в крови и кетонов.
- Настройка целей питания и параметров диеты.
- Планировщик питания и готовые рецепты.
Официальное мобильное приложение букмекерской компании LineBet для Android. С помощью программы...
Официальное приложение для Андроид, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...
1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...
BetWinner (БетВиннер) - официальное приложение одного из лучших беттинг сайтов в мире, который предлагает гораздо больше, чем просто ставки на спорт....
Отзывы о программе Carb Manager
Admin
Отзывов о программе Carb Manager 13.2.0 пока нет, можете добавить...