Carb Manager — приложение для контроля питания и учета макронутриентов, ориентированное на кето-диету, низкоуглеводный рацион и интервальное голодание. Сервис помогает отслеживать потребление углеводов, белков, жиров и калорий, а также контролировать изменения веса, уровень активности и режим питания.

В программе реализован удобный пищевой дневник с поддержкой поиска продуктов, сканирования штрих-кодов и быстрого добавления приемов пищи. Встроенный макро-трекер автоматически рассчитывает чистые углеводы, калории и соотношение БЖУ, помогая контролировать ежедневные показатели. Для дополнительного контроля доступны функции отслеживания воды, физической активности, веса, ИМТ и периодического голодания.

Приложение также содержит рецепты, планы питания, обучающие материалы и инструменты для анализа прогресса. Присутствует возможность вести учет уровня сахара в крови и кетонов, просматривать статистику в графиках и настраивать цели питания в зависимости от выбранной диеты и параметров организма.

Основные возможности Carb Manager: