Carb Manager для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:13.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:56.94 Мб
Carb Manager — приложение для контроля питания и учета макронутриентов, ориентированное на кето-диету, низкоуглеводный рацион и интервальное голодание. Сервис помогает отслеживать потребление углеводов, белков, жиров и калорий, а также контролировать изменения веса, уровень активности и режим питания.

В программе реализован удобный пищевой дневник с поддержкой поиска продуктов, сканирования штрих-кодов и быстрого добавления приемов пищи. Встроенный макро-трекер автоматически рассчитывает чистые углеводы, калории и соотношение БЖУ, помогая контролировать ежедневные показатели. Для дополнительного контроля доступны функции отслеживания воды, физической активности, веса, ИМТ и периодического голодания.

Приложение также содержит рецепты, планы питания, обучающие материалы и инструменты для анализа прогресса. Присутствует возможность вести учет уровня сахара в крови и кетонов, просматривать статистику в графиках и настраивать цели питания в зависимости от выбранной диеты и параметров организма.

Основные возможности Carb Manager:

  • Учет чистых и общих углеводов, белков, жиров и калорий.
  • Поддержка кето, Low Carb, Paleo, Carnivore и других диет.
  • Пищевой дневник с быстрым добавлением продуктов.
  • Сканирование штрих-кодов для учета питания.
  • База данных продуктов и рецептов.
  • Подсчет макронутриентов и калорий в автоматическом режиме.
  • Инструменты контроля веса и индекса массы тела.
  • Отслеживание потребления воды.
  • Учет тренировок и физической активности.
  • Поддержка интервального голодания и OMAD.
  • Графики прогресса и статистика изменений.
  • Контроль уровня сахара в крови и кетонов.
  • Настройка целей питания и параметров диеты.
  • Планировщик питания и готовые рецепты.
