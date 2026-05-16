Numerology для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mirofox
|Категория:
|Мистика, гадания, оккультизм
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.01 Мб
Numerology — приложение для расчёта и анализа персональных нумерологических показателей на основе даты рождения по системе Пифагора. Программа помогает получить информацию о жизненном пути, личных качествах, склонностях и совместимости с другими людьми.
После ввода данных приложение автоматически формирует нумерологическую карту и показывает значения основных чисел. Пользователь может просматривать описание жизненного пути, числа судьбы, числа личности, душевного желания и других показателей. Для каждого параметра доступны пояснения и рекомендации, связанные с личными особенностями и периодами жизни.
В приложении также предусмотрен нумерологический прогноз с расчётом личного года, месяца и дня. Дополнительно доступны ежедневные аффирмации, рекомендации по кристаллам и анализ совместимости партнёров.
Список основных возможностей Numerology:
- Расчёт числа жизненного пути по дате рождения.
- Определение числа судьбы, личности и душевного желания.
- Формирование персональной нумерологической карты.
- Нумерологический прогноз на день, месяц и год.
- Анализ совместимости партнёров и отношений.
- Подбор кристаллов по личным числам.
- Ежедневные аффирмации и мотивационные сообщения.
- Поддержка телефонов и планшетов.
- Автоматический расчёт по системе Пифагора.
- Использование приложения в качестве нумерологического калькулятора.
