FWBlock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1
|Размер:
|218 Кб
FWBlock — приложение для управления сетевой активностью программ и процессов в Windows. Утилита позволяет ограничивать доступ приложений к Интернету, блокировать запуск исполняемых файлов и контролировать работу фоновых процессов через интерфейс, упрощающий взаимодействие со встроенным брандмауэром Windows.
Добавление приложений выполняется через выбор исполняемых файлов или активных процессов, после чего для них можно задать нужный тип ограничения. Поддерживается блокировка сетевого доступа, локального запуска и временное отключение ранее созданных правил.
FWBlock также включает встроенный планировщик, позволяющий автоматически применять ограничения по времени. Все добавленные элементы отображаются в едином списке, где доступно управление правилами, просмотр статуса и быстрое переключение между режимами блокировки. Интерфейс приложения выполнен в упрощённом формате, благодаря чему основные операции выполняются без перехода по системным меню Windows.
Список основных возможностей FWBlock:
- Блокировка доступа приложений к Интернету.
- Ограничение запуска исполняемых файлов и процессов.
- Работа через встроенный брандмауэр Windows.
- Быстрое создание и удаление правил блокировки.
- Просмотр списка активных ограничений.
- Временная разблокировка выбранных приложений.
- Планировщик автоматической блокировки по времени.
- Поддержка выбора как файлов, так и активных процессов.
- Упрощённый интерфейс управления правилами.
- Контроль фоновой сетевой активности программ.
