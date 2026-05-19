YuDisk — приложение для анализа занятого пространства на жестких дисках и разделах системы. Программа выполняет сканирование накопителей и отображает файлы и каталоги в зависимости от занимаемого объема данных. Такой подход позволяет быстро определить объекты, которые используют больше всего свободного места, и оценить структуру хранения информации на компьютере.

После запуска можно выбрать нужный раздел и выполнить проверку содержимого. Результаты отображаются в виде отсортированного списка с указанием размера файлов и папок. Интерфейс программы ориентирован на базовый анализ дискового пространства и не перегружен дополнительными элементами. Основная информация выводится сразу после завершения сканирования, что упрощает поиск крупных каталогов и отдельных файлов.

Приложение также отображает общую статистику накопителя и позволяет просматривать размер подразделов системных папок. YuDisk подходит для контроля свободного пространства, поиска ненужных данных и предварительного анализа структуры локального диска.

Список основных возможностей YuDisk: