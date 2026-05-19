YuDisk для Windows
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Yutaka Hirata
|Категория:
|другое
YuDisk — приложение для анализа занятого пространства на жестких дисках и разделах системы. Программа выполняет сканирование накопителей и отображает файлы и каталоги в зависимости от занимаемого объема данных. Такой подход позволяет быстро определить объекты, которые используют больше всего свободного места, и оценить структуру хранения информации на компьютере.
После запуска можно выбрать нужный раздел и выполнить проверку содержимого. Результаты отображаются в виде отсортированного списка с указанием размера файлов и папок. Интерфейс программы ориентирован на базовый анализ дискового пространства и не перегружен дополнительными элементами. Основная информация выводится сразу после завершения сканирования, что упрощает поиск крупных каталогов и отдельных файлов.
Приложение также отображает общую статистику накопителя и позволяет просматривать размер подразделов системных папок. YuDisk подходит для контроля свободного пространства, поиска ненужных данных и предварительного анализа структуры локального диска.
Список основных возможностей YuDisk:
- Определение файлов и папок с наибольшим объемом данных.
- Сканирование локальных дисков и системных разделов.
- Сортировка результатов по размеру.
- Отображение структуры каталогов и подкаталогов.
- Просмотр общей статистики накопителя.
- Минималистичный интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
- Отображение размеров отдельных директорий и файлов.
- Поддержка предварительного анализа распределения дискового пространства.
Отзывы о программе YuDisk
Admin
Отзывов о программе YuDisk 1.00 пока нет, можете добавить...