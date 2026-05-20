CloneScan — программа для поиска и удаления дубликатов файлов и папок в Windows. Приложение предназначено для работы с большими коллекциями данных и помогает находить повторяющиеся элементы в локальных каталогах, внешних накопителях и сетевых папках. Поддерживается анализ как отдельных файлов, так и целых директорий, что позволяет обнаруживать одинаковые структуры каталогов и повторяющиеся наборы данных.

Программа использует настраиваемый механизм сканирования, благодаря которому можно самостоятельно выбирать параметры сравнения, фильтры и правила поиска. Для обработки результатов предусмотрено группирование найденных дубликатов, что упрощает просмотр и последующую очистку данных.

Приложение поддерживает добавление нескольких папок для одновременного анализа, а также предоставляет инструменты для экспорта отчетов. Полученные результаты можно сохранить в формате, совместимом с Excel, для дальнейшей обработки или хранения.

Список основных возможностей CloneScan: