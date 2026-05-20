CloneScan для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.14 Мб
CloneScan — программа для поиска и удаления дубликатов файлов и папок в Windows. Приложение предназначено для работы с большими коллекциями данных и помогает находить повторяющиеся элементы в локальных каталогах, внешних накопителях и сетевых папках. Поддерживается анализ как отдельных файлов, так и целых директорий, что позволяет обнаруживать одинаковые структуры каталогов и повторяющиеся наборы данных.

Программа использует настраиваемый механизм сканирования, благодаря которому можно самостоятельно выбирать параметры сравнения, фильтры и правила поиска. Для обработки результатов предусмотрено группирование найденных дубликатов, что упрощает просмотр и последующую очистку данных.

Приложение поддерживает добавление нескольких папок для одновременного анализа, а также предоставляет инструменты для экспорта отчетов. Полученные результаты можно сохранить в формате, совместимом с Excel, для дальнейшей обработки или хранения.

Список основных возможностей CloneScan:

  • Поиск дубликатов файлов и папок.
  • Поддержка анализа больших наборов данных.
  • Настройка критериев сравнения файлов.
  • Использование масок и фильтров при сканировании.
  • Добавление нескольких каталогов в область поиска.
  • Группировка найденных дубликатов для удобного просмотра.
  • Предварительный просмотр результатов сканирования.
  • Удаление повторяющихся файлов и каталогов.
  • Экспорт отчетов в формат Excel.
  • Поддержка работы в среде Windows Explorer.
