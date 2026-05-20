CloneScan для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.14 Мб
|СКАЧАТЬ
CloneScan — программа для поиска и удаления дубликатов файлов и папок в Windows. Приложение предназначено для работы с большими коллекциями данных и помогает находить повторяющиеся элементы в локальных каталогах, внешних накопителях и сетевых папках. Поддерживается анализ как отдельных файлов, так и целых директорий, что позволяет обнаруживать одинаковые структуры каталогов и повторяющиеся наборы данных.
Программа использует настраиваемый механизм сканирования, благодаря которому можно самостоятельно выбирать параметры сравнения, фильтры и правила поиска. Для обработки результатов предусмотрено группирование найденных дубликатов, что упрощает просмотр и последующую очистку данных.
Приложение поддерживает добавление нескольких папок для одновременного анализа, а также предоставляет инструменты для экспорта отчетов. Полученные результаты можно сохранить в формате, совместимом с Excel, для дальнейшей обработки или хранения.
Список основных возможностей CloneScan:
- Поиск дубликатов файлов и папок.
- Поддержка анализа больших наборов данных.
- Настройка критериев сравнения файлов.
- Использование масок и фильтров при сканировании.
- Добавление нескольких каталогов в область поиска.
- Группировка найденных дубликатов для удобного просмотра.
- Предварительный просмотр результатов сканирования.
- Удаление повторяющихся файлов и каталогов.
- Экспорт отчетов в формат Excel.
- Поддержка работы в среде Windows Explorer.
Небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...
Удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере...
RecentFilesView - небольшая системная утилита для просмотра всех файлов, которые в последнее время открывались на компьютере...
Duplicate Cleaner 4.1.2 Free / 5.24 Pro
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...
BulkFileChanger - небольшая утилита, позволяющая создавать списки файлов из нескольких папок, а затем проводить какие-либо действия с ними...
Приложение для поиска и управления дубликатами файлов на ПК. Программа анализирует...
Отзывы о программе CloneScan
Admin
Отзывов о программе CloneScan 1.0 пока нет, можете добавить...