FileBricks для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.08 Мб
FileBricks — программа для анализа и визуализации дискового пространства, предназначенная для поиска файлов и папок, занимающих наибольший объем памяти. Приложение строит интерактивную карту выбранного диска или каталога, отображая распределение пространства по типам файлов, папкам и отдельным объектам.
После запуска можно выбрать диск, раздел или отдельную папку для сканирования. По завершении анализа программа формирует визуальную схему содержимого, где размер элементов зависит от объема занимаемого пространства, что позволяет быстро находить крупные архивы, видеофайлы, резервные копии, временные данные и другие объекты, влияющие на свободное место на диске.
Программа поддерживает просмотр файлов, папок или комбинированного режима отображения. Отдельно реализован инструмент поиска дубликатов, который помогает обнаружить повторяющиеся изображения, документы, видео и другие файлы. Удаление ненужных данных можно выполнять непосредственно через интерфейс приложения.
Для более точного анализа предусмотрена система фильтрации. Пользователь может сортировать данные по размеру, типу файлов и дате изменения. Это упрощает поиск старых, редко используемых или слишком крупных объектов.
Список основных возможностей FileBricks:
- Визуализация распределения места на диске.
- Анализ отдельных папок, разделов и накопителей.
- Отображение структуры файлов и каталогов.
- Поиск файлов, занимающих больше всего места.
- Выявление дубликатов файлов.
- Фильтрация данных по размеру, дате и типу.
- Просмотр только файлов, папок или смешанного режима.
- Удаление ненужных объектов через интерфейс программы.
- Поддержка быстрого анализа больших накопителей.
- Наглядное отображение структуры хранения данных.
