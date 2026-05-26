TKO File Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.59 Мб
|СКАЧАТЬ
TKO File Recovery — программа для поиска и восстановления удалённых файлов с локальных накопителей. Приложение предназначено для работы с документами, изображениями, видео и другими типами данных, которые были случайно удалены, потеряны после сбоя системы или исчезли в результате ошибок при хранении информации.
Поддерживает как полное сканирование диска, так и выбор отдельных каталогов для ускоренного поиска, что позволяет быстрее находить нужные файлы, если известно предполагаемое место их хранения. Для удобства обработки результатов предусмотрена сортировка по размеру, дате изменения и типу данных.
TKO File Recovery поддерживает фильтрацию по расширениям файлов. Можно применять готовые шаблоны поиска или вручную добавлять нужные форматы, что упрощает восстановление фотографий, текстовых документов, архивов и другого контента без необходимости просматривать лишние данные.
Список основных возможностей TKO File Recovery:
- Поиск и восстановление удалённых файлов с жёстких дисков и других накопителей.
- Полное сканирование локальных разделов.
- Выбор отдельных папок для ускоренного поиска.
- Сортировка результатов по размеру и дате изменения.
- Поддержка фильтрации по типам и расширениям файлов.
- Использование готовых шаблонов поиска.
- Отображение найденных данных в одном рабочем окне.
- Поддержка восстановления документов, фотографий, видео и архивов.
- Простой интерфейс без сложной конфигурации.
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...
TestDisk & PhotoRec 7.2 / 7.3 beta
Мощная бесплатная программа для восстановления данных. Прежде всего предназначена для...
Бесплатная программа для восстановления удаленных данных для Windows. Без проблем поможет восстановить потерянные документы, видео, музыку или фотографии...
Мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с...
Macrium Reflect 10.0.8731 Home / 8.0.7783 Free
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...
Программа для редактирования дисков и восстановления данных на жестких и гибких дисках, а также для восстановления логических дисков и разделов физических дисков...
Отзывы о программе TKO File Recovery
Admin
Отзывов о программе TKO File Recovery 1.0 пока нет, можете добавить...