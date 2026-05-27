Essentials — набор системных инструментов для устройств на базе Android. Приложение объединяет функции управления интерфейсом, уведомлениями, энергопотреблением и безопасностью. Подходит для смартфонов Pixel и других моделей Android, позволяя получить быстрый доступ к настройкам и дополнительным возможностям системы без установки нескольких отдельных утилит.

Программа содержит инструменты для настройки панели уведомлений, экрана блокировки, Always On Display, фонарика, управления NFC и режимами звука. Также доступны функции автоматизации, переназначения кнопок, блокировки приложений и создания пользовательских триггеров. Часть возможностей ориентирована на экономию заряда аккумулятора и упрощение повседневных действий, включая автоматическое управление экраном, переключение DNS и контроль фоновых приложений.

Essentials поддерживает работу с быстрыми плитками в шторке уведомлений, позволяет скрывать отдельные системные элементы интерфейса и изменять параметры отображения. В приложение встроены инструменты для уведомлений о заряде подключённых устройств, синхронизации календарей с WearOS и управления конфиденциальностью на заблокированном экране. Также доступны функции водяных знаков для фотографий, настройки анимаций и масштабирования интерфейса.

Список основных возможностей Essentials: