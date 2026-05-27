Essentials для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.2
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|sameerasw
|Категории:
|Оптимизация - Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.87 Мб
Essentials — набор системных инструментов для устройств на базе Android. Приложение объединяет функции управления интерфейсом, уведомлениями, энергопотреблением и безопасностью. Подходит для смартфонов Pixel и других моделей Android, позволяя получить быстрый доступ к настройкам и дополнительным возможностям системы без установки нескольких отдельных утилит.
Программа содержит инструменты для настройки панели уведомлений, экрана блокировки, Always On Display, фонарика, управления NFC и режимами звука. Также доступны функции автоматизации, переназначения кнопок, блокировки приложений и создания пользовательских триггеров. Часть возможностей ориентирована на экономию заряда аккумулятора и упрощение повседневных действий, включая автоматическое управление экраном, переключение DNS и контроль фоновых приложений.
Essentials поддерживает работу с быстрыми плитками в шторке уведомлений, позволяет скрывать отдельные системные элементы интерфейса и изменять параметры отображения. В приложение встроены инструменты для уведомлений о заряде подключённых устройств, синхронизации календарей с WearOS и управления конфиденциальностью на заблокированном экране. Также доступны функции водяных знаков для фотографий, настройки анимаций и масштабирования интерфейса.
Список основных возможностей Essentials:
- Настройка строки состояния и системного интерфейса.
- Управление NFC, Always On Display и режимами звука.
- Блокировка и заморозка приложений.
- Поддержка пользовательских автоматизаций и макросов.
- Импульсный фонарик и регулировка яркости.
- Переназначение аппаратных кнопок.
- Подсветка уведомлений по краям экрана.
- Скрытие конфиденциальных переключателей на экране блокировки.
- Переключение DNS и параметров разработчика.
- Режим энергосбережения для навигации и карт.
- Поддержка быстрых действий через плитки уведомлений.
- Синхронизация календарей с устройствами WearOS.
- Добавление EXIF-данных и логотипов к фотографиям.
- Отображение информации об устройстве Android.
- Настройка анимаций, масштаба и режима перчаток.
