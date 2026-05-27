Essentials для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Оптимизация - Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.87 Мб
Essentials — набор системных инструментов для устройств на базе Android. Приложение объединяет функции управления интерфейсом, уведомлениями, энергопотреблением и безопасностью. Подходит для смартфонов Pixel и других моделей Android, позволяя получить быстрый доступ к настройкам и дополнительным возможностям системы без установки нескольких отдельных утилит.

Программа содержит инструменты для настройки панели уведомлений, экрана блокировки, Always On Display, фонарика, управления NFC и режимами звука. Также доступны функции автоматизации, переназначения кнопок, блокировки приложений и создания пользовательских триггеров. Часть возможностей ориентирована на экономию заряда аккумулятора и упрощение повседневных действий, включая автоматическое управление экраном, переключение DNS и контроль фоновых приложений.

Essentials поддерживает работу с быстрыми плитками в шторке уведомлений, позволяет скрывать отдельные системные элементы интерфейса и изменять параметры отображения. В приложение встроены инструменты для уведомлений о заряде подключённых устройств, синхронизации календарей с WearOS и управления конфиденциальностью на заблокированном экране. Также доступны функции водяных знаков для фотографий, настройки анимаций и масштабирования интерфейса.

Список основных возможностей Essentials:

  • Настройка строки состояния и системного интерфейса.
  • Управление NFC, Always On Display и режимами звука.
  • Блокировка и заморозка приложений.
  • Поддержка пользовательских автоматизаций и макросов.
  • Импульсный фонарик и регулировка яркости.
  • Переназначение аппаратных кнопок.
  • Подсветка уведомлений по краям экрана.
  • Скрытие конфиденциальных переключателей на экране блокировки.
  • Переключение DNS и параметров разработчика.
  • Режим энергосбережения для навигации и карт.
  • Поддержка быстрых действий через плитки уведомлений.
  • Синхронизация календарей с устройствами WearOS.
  • Добавление EXIF-данных и логотипов к фотографиям.
  • Отображение информации об устройстве Android.
  • Настройка анимаций, масштаба и режима перчаток.
