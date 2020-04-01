Ночные часы 4.1.0 для Android
Ночные часы – при подключении зарядного устройства к девайсу, на дисплее появляются ночные часы с указанием времени, даты и состояния батареи. Приложение также
Gauge Battery Widget 2017 6.0.2 для Android
Gauge Battery Widget 2017 - несколько виджетов различного вида и размера, отображающих состояние батареи Android-смартфона. Можно выбирать внешний вид, включая цвет
WLAN-o-Matic 1.61.02 для Android
WLAN-O-Matic - утилита для Android, которая в первую очередь помогает продлить время работы батареи вашего смартфона. Приложение отключает WiFi, Bluetooth, мобильный
ShutApp 2.78 для Android
ShutApp – приложение анализирует фоновые приложения и закрывает их, если они начинают потреблять слишком много энергии. Вы можете и самостоятельно посмотреть, какие
Battery Test Utility 1.9.15 для Android
Battery Test Utility – тест на автономную работу Android-устройства. Приложение определяет, за какое время разрядится батарея с 100% до 15% в режиме воспроизведения
Battery Saver 360 1.0.0 для Android
Battery Saver 360 - приложение для контроля заряда батареи для для Android. Поможет сэкономить до 35% времени работы батареи