KinScreen – простое и удобное приложения для оптимизации работы вашего экрана. Программа не дает погаснуть дисплею, когда вы используете устройство и автоматически выключает его для экономии заряда батареи.

Приложение с помощью датчиков отслеживает движение девайса в пространстве и принимает решение о выключении экрана или нет. Программа распознает даже малейшее дрожание Android-устройства, когда вы его держите в руках. KinScreen не обращает внимание на датчики, если планшет или смартфон лежат горизонтально. Это даст возможность выключаться устройству в автомобиле или в других схожих ситуациях.

В отличие от других программ похожего типа, приложение работает при выключенном свете. При желании, пользователь может посмотреть на работу приложения в реальном времени.