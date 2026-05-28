unMix для Android
unMix — приложение для разделения аудиодорожек с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Позволяет извлекать вокал и отдельные инструментальные партии из музыкальных композиций, а также создавать инструментальные версии треков для дальнейшего использования. В качестве источника можно использовать как аудио-, так и видеофайлы, что делает приложение удобным инструментом для работы с различными форматами.
После анализа композиции сервис разделяет её на отдельные дорожки, включая вокал, ударные, бас, гитару, фортепиано и другие инструменты. Полученные файлы можно сохранить на устройство для последующего редактирования, обучения или создания собственных музыкальных проектов.
Список основных возможностей unMix:
- Удаление вокала из музыкальных композиций и создание инструментальных версий треков.
- Извлечение отдельных инструментов, включая ударные, бас, гитару и фортепиано.
- Разделение песен на независимые аудиодорожки с помощью технологий искусственного интеллекта.
- Обработка как аудиофайлов, так и видеофайлов с последующим извлечением звука.
- Сохранение полученных дорожек на устройство и возможность их дальнейшего использования.
- Подготовка материалов для караоке, кавер-версий, ремиксов и музыкальных аранжировок.
- Изучение отдельных инструментальных партий за счёт выделения нужного инструмента из композиции.
- Конвертация видео в формат MP3 для последующей работы со звуком.
