unMix для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:25.78 Мб
unMix — приложение для разделения аудиодорожек с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Позволяет извлекать вокал и отдельные инструментальные партии из музыкальных композиций, а также создавать инструментальные версии треков для дальнейшего использования. В качестве источника можно использовать как аудио-, так и видеофайлы, что делает приложение удобным инструментом для работы с различными форматами.

После анализа композиции сервис разделяет её на отдельные дорожки, включая вокал, ударные, бас, гитару, фортепиано и другие инструменты. Полученные файлы можно сохранить на устройство для последующего редактирования, обучения или создания собственных музыкальных проектов.

Список основных возможностей unMix:

  • Удаление вокала из музыкальных композиций и создание инструментальных версий треков.
  • Извлечение отдельных инструментов, включая ударные, бас, гитару и фортепиано.
  • Разделение песен на независимые аудиодорожки с помощью технологий искусственного интеллекта.
  • Обработка как аудиофайлов, так и видеофайлов с последующим извлечением звука.
  • Сохранение полученных дорожек на устройство и возможность их дальнейшего использования.
  • Подготовка материалов для караоке, кавер-версий, ремиксов и музыкальных аранжировок.
  • Изучение отдельных инструментальных партий за счёт выделения нужного инструмента из композиции.
  • Конвертация видео в формат MP3 для последующей работы со звуком.
