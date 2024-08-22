Bass Booster для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|o16i Apps
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|20 Мб
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Music Equalizer - Bass Booster — это приложение, предназначенное для улучшения качества звучания музыки на Android-устройствах. Программа позволяет пользователю настраивать звук по своему вкусу, предлагая расширенные возможности эквалайзера и усиление басов. С помощью приложения вы сможете получить более насыщенный звук при прослушивании любимых треков как через наушники, так и через внешние динамики. Приложение поддерживает различные музыкальные и видеоплееры, что делает его универсальным инструментом для любого пользователя.
Music Equalizer - Bass Booster оснащен 10-полосным эквалайзером, позволяющим тонко настраивать звуковые характеристики. В приложении доступны многочисленные предустановки, оптимизированные под различные музыкальные жанры, такие как хип-хоп, джаз, техно и другие. Одним из ключевых преимуществ программы является возможность увеличивать громкость и усиливать басы, что существенно улучшает восприятие музыки, даже при использовании стандартных динамиков устройства.
Приложение также предлагает ручное управление, что позволяет пользователям легко регулировать громкость и параметры звука в режиме реального времени. Возможность создания и сохранения собственных пресетов настроек позволяет адаптировать звучание под индивидуальные предпочтения. Дополнительно, Music Equalizer - Bass Booster поддерживает воспроизведение практически любых аудиоформатов, что упрощает интеграцию с различными музыкальными библиотеками.
Основные возможности приложения Music Equalizer - Bass Booster:
- Мощный эквалайзер с усилением звука;
- Поддержка 10-полосного эквалайзера и более 20 предустановок;
- Усиление басов и общей громкости;
- Ручное управление параметрами звука;
- Совместимость с различными музыкальными и видеоплеерами;
- Поддержка наушников и внешних динамиков;
- Легкое воспроизведение, пауза и переключение треков;
- Возможность выбирать и сохранять жанровые настройки (хип-хоп, техно и т. д.);
- Дополнительные темы интерфейса для настройки внешнего вида приложения;
- Поддержка множества форматов аудио и видео;
- Простота использования, не требует рут-доступа;
- Совместимость с большинством устройств Android.
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Admin
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