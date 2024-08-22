Bass Booster для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:20 Мб
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Music Equalizer - Bass Booster — это приложение, предназначенное для улучшения качества звучания музыки на Android-устройствах. Программа позволяет пользователю настраивать звук по своему вкусу, предлагая расширенные возможности эквалайзера и усиление басов. С помощью приложения вы сможете получить более насыщенный звук при прослушивании любимых треков как через наушники, так и через внешние динамики. Приложение поддерживает различные музыкальные и видеоплееры, что делает его универсальным инструментом для любого пользователя.

Music Equalizer - Bass Booster оснащен 10-полосным эквалайзером, позволяющим тонко настраивать звуковые характеристики. В приложении доступны многочисленные предустановки, оптимизированные под различные музыкальные жанры, такие как хип-хоп, джаз, техно и другие. Одним из ключевых преимуществ программы является возможность увеличивать громкость и усиливать басы, что существенно улучшает восприятие музыки, даже при использовании стандартных динамиков устройства.

Приложение также предлагает ручное управление, что позволяет пользователям легко регулировать громкость и параметры звука в режиме реального времени. Возможность создания и сохранения собственных пресетов настроек позволяет адаптировать звучание под индивидуальные предпочтения. Дополнительно, Music Equalizer - Bass Booster поддерживает воспроизведение практически любых аудиоформатов, что упрощает интеграцию с различными музыкальными библиотеками.

Основные возможности приложения Music Equalizer - Bass Booster:

  • Мощный эквалайзер с усилением звука;
  • Поддержка 10-полосного эквалайзера и более 20 предустановок;
  • Усиление басов и общей громкости;
  • Ручное управление параметрами звука;
  • Совместимость с различными музыкальными и видеоплеерами;
  • Поддержка наушников и внешних динамиков;
  • Легкое воспроизведение, пауза и переключение треков;
  • Возможность выбирать и сохранять жанровые настройки (хип-хоп, техно и т. д.);
  • Дополнительные темы интерфейса для настройки внешнего вида приложения;
  • Поддержка множества форматов аудио и видео;
  • Простота использования, не требует рут-доступа;
  • Совместимость с большинством устройств Android.
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