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Гитара с нуля для Android

Гитара с нуля 1.8 для Android

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Описание Гитара с нуля 1.8 для AndroidОписание   Скачать Гитара с нуля 1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (9,94 Мб) Скриншоты Гитара с нуля 1.8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Гитара с нуля 1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Гитара с нуля 1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Гитара с нуля - приложение, которое подойдет как полным новичкам, которые первый раз в жизни взяли в руки гитару, так и гитаристам с опытом.

В приложении собраны пошаговые уроки, благодаря которым можно относительно быстро освоить все приемы игры на гитаре (на данный момент в приложении доступно 49 уроков).

Также присутствует возможность просматривать видео-уроки, выполнять задания, и загружать свое видео с пройденным уроком. Учитель на еженедельном стриме проверит, правильно ли все сделано и даст рекомендации.

Возможности приложения:

  • Просмотр видео-урока (с возможностью пропускать "интро").
  • Видео-дополнения к сложным урокам.
  • Тексты песен с расставленными аккордами.
  • Изображения аккордов и ритмических рисунков, изучаемых в уроке.
  • Метроном + темп оригиналов всех песен из уроков.
  • В качестве бонуса - видео-разбор более чем 80 песен.
  • Добавление понравившихся уроков и разборов в Избранное.
Гитара с нуля
Гитара с нуля
Гитара с нуля
Гитара с нуля
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка
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Отзывы о программе Гитара с нуля

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