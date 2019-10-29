Гитара с нуля - приложение, которое подойдет как полным новичкам, которые первый раз в жизни взяли в руки гитару, так и гитаристам с опытом.

В приложении собраны пошаговые уроки, благодаря которым можно относительно быстро освоить все приемы игры на гитаре (на данный момент в приложении доступно 49 уроков).

Также присутствует возможность просматривать видео-уроки, выполнять задания, и загружать свое видео с пройденным уроком. Учитель на еженедельном стриме проверит, правильно ли все сделано и даст рекомендации.

Возможности приложения: