Гитара с нуля

BandLab 6.6.1 для Android
Единая платформа для совместного создания музыки. Присутствует простой и удобный встроенный аудио редактор, имеются групповые чаты, автоматическая облачная
Walk Band 7.1.9 для Android
Walk Band – сыграйте на фортепьяно, гитаре, барабанах или драм-машине в этом реалистичном музыкальном симуляторе. Режим обучения позволит новичкам освоить основные
Ultimate Guitar: Chords & Tabs 4.9.6 для Android
Полезное приложение как для начинающих музыкантов, так и для профессионалов, благодаря которому можно стать частью огромного сообщества гитаристов. Доступно большое
SoundHound 8.9.10 для Android
SoundHound – загрузите приложение, нажмите на оранжевую кнопку и узнайте, что за музыка звучит в вашем присутствии. Помимо названия трека, можно узнать биографию
Soothing Music Relax 2.1.1 для Android
Каждый должен отдыхать. Soothing Music Relax - отличная подборка музыки для релаксации. Если вы хотите спать, отдыхать, заниматься медитации или просто создать
Lyrsense App - переводы песен 1.21 для Android
Lyrsense App - приложение для просмотра переводов песен на русском языке с сайта переводов lyrsense