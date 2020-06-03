Walk Band для Android

Walk Band 7.4.8 для Android

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Описание Walk Band 7.4.8 для AndroidОписание   Скачать Walk Band 7.4.8 для AndroidСКАЧАТЬ (64,44 Мб) Скриншоты Walk Band 7.4.8 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Walk Band 7.4.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Walk Band 7.4.8 для AndroidОтзывы (6)  
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4.44 из 5, всего оценок - 65
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Walk Band - если вы всегда мечтали научится играть на фортепьяно, но мешало отсутствие времени и отпугивали габариты музыкального инструмента, то это приложение для вас! Приложение не ограничивается одними клавишными, вы сможете попробовать сыграть на гитаре, барабанах или драм-машине. Программа обладает настолько естественным звуком и реалистичным интерфейсом, что складывается впечатление, будто играешь за настоящим инструментом.

Присутствует несколько режимов отображения клавиатуры, функция записи проигрываемой мелодии, импорт/экспорт на SDCard, а также множество различных обучающих примеров, которые помогут быстрее освоить азы игры, поскольку программа подскажет какие клавиши, и в какой последовательности следует нажимать.

В приложении можно добавить барабанные ритмы и гитарные аккорды к вашей мелодии на фортепиано.

Walk Band
Walk Band
Walk Band
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 58 658
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Эмуляторы - Музыка
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Отзывы о программе Walk Band

Dima про Walk Band 6.5.8 для Android [01-01-2018]

Чтобы не притормаживало нужно корректировать трек
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из нашей микро деревни про Walk Band 6.0.5 для Android [17-03-2014]

Полезное приложение.
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Анджела про Perfect Piano 5.8.1 для Android [01-09-2013]

Отлично!!!
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Ксюша про Perfect Piano 5.8.0 для Android [17-08-2013]

У меня не работает плй маркет, измучиллась искать пианино по всему интернету...так рада, что нашла ваш замечательный сайт!!!! Восторг неописуемы, приложение супер)) жалко muse нет
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Pоман про Perfect Piano 5.2 для Android [30-09-2012]

Прикольная игрушка. Нажатие на клавиатуру притормаживает, быстро играть невозможно. Но для начинающих - класс!
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