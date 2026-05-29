FindInside для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.54 Мб
FindInside — программа для поиска текста внутри документов и папок. Приложение предназначено для быстрого поиска ключевых слов, предложений и фрагментов текста среди большого количества файлов, расположенных в разных каталогах. Для каждого совпадения можно просмотреть контекст, включая предложение или абзац, в котором встречается найденная фраза.
Система сортировки и фильтрации позволяет быстрее находить нужные документы среди большого количества результатов. Присутствует возможность отсортировать файлы по дате изменения, размеру или другим параметрам. Дополнительно поддерживается фильтрация по времени создания, изменения или последнего доступа к файлам. Программа также способна отображать скрытые элементы, если это необходимо для поиска.
Список основных возможностей FindInside:
- Поиск слов, фраз и предложений внутри документов.
- Сканирование файлов в выбранных папках и вложенных каталогах.
- Предварительный просмотр найденных фрагментов текста.
- Отображение предложений и абзацев с ключевыми словами.
- Сортировка результатов по дате изменения файлов.
- Фильтрация документов по размеру и времени изменения.
- Поддержка отображения скрытых файлов и папок.
- Табличное представление результатов поиска.
- Упрощенный интерфейс для работы с большими архивами документов.
