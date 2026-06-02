TKO Folder Hider для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.43 Мб
TKO Folder Hider — приложение для защиты файлов и папок от несанкционированного доступа с помощью шифрования. Для защиты информации используется алгоритм AES, который применяется для шифрования содержимого хранилища и предотвращает просмотр данных без ввода правильного пароля.
Работа приложения построена по принципу защищённого контейнера. Пользователь добавляет в него файлы и папки, после чего доступ к содержимому становится возможен только после авторизации. Интерфейс выполнен в упрощённом стиле и не перегружен дополнительными элементами, что позволяет быстро освоить основные функции программы без длительной настройки.
TKO Folder Hider подходит для хранения документов, фотографий, архивов и других личных данных. Приложение не требует глубоких знаний в области информационной безопасности и ориентировано на выполнение одной задачи — создание защищённого пространства для хранения файлов. При этом программа использует единый пароль для всего хранилища и не предусматривает отдельную защиту для каждого объекта. Также отсутствует выбор альтернативных алгоритмов шифрования и расширенных параметров безопасности.
Список основных возможностей TKO Folder Hider:
- Шифрование файлов и папок с использованием алгоритма AES.
- Создание защищённого хранилища для хранения конфиденциальных данных.
- Защита содержимого единым паролем.
- Скрытие файлов от постороннего доступа.
- Добавление в хранилище как отдельных файлов, так и целых каталогов.
- Упрощённый интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
- Минимальное количество настроек для ускорения работы с программой.
- Поддержка хранения различных типов данных в одном контейнере.
Отзывы о программе TKO Folder Hider
Admin
Отзывов о программе TKO Folder Hider 1.0 пока нет, можете добавить...