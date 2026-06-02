TKO Folder Hider для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.43 Мб
TKO Folder Hider — приложение для защиты файлов и папок от несанкционированного доступа с помощью шифрования. Для защиты информации используется алгоритм AES, который применяется для шифрования содержимого хранилища и предотвращает просмотр данных без ввода правильного пароля.

Работа приложения построена по принципу защищённого контейнера. Пользователь добавляет в него файлы и папки, после чего доступ к содержимому становится возможен только после авторизации. Интерфейс выполнен в упрощённом стиле и не перегружен дополнительными элементами, что позволяет быстро освоить основные функции программы без длительной настройки.

TKO Folder Hider подходит для хранения документов, фотографий, архивов и других личных данных. Приложение не требует глубоких знаний в области информационной безопасности и ориентировано на выполнение одной задачи — создание защищённого пространства для хранения файлов. При этом программа использует единый пароль для всего хранилища и не предусматривает отдельную защиту для каждого объекта. Также отсутствует выбор альтернативных алгоритмов шифрования и расширенных параметров безопасности.

Список основных возможностей TKO Folder Hider:

  • Шифрование файлов и папок с использованием алгоритма AES.
  • Создание защищённого хранилища для хранения конфиденциальных данных.
  • Защита содержимого единым паролем.
  • Скрытие файлов от постороннего доступа.
  • Добавление в хранилище как отдельных файлов, так и целых каталогов.
  • Упрощённый интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
  • Минимальное количество настроек для ускорения работы с программой.
  • Поддержка хранения различных типов данных в одном контейнере.
