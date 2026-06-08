RightWheel для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5.99
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2.12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nguyen Chau Tran
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20.26 Мб
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RightWheel представляет собой утилиту для быстрого доступа к приложениям, папкам и системным функциям с помощью мыши. Программа позволяет вызывать настраиваемую панель команд, удерживая правую кнопку мыши и прокручивая колесо. Такой способ управления помогает сократить количество действий при запуске программ и выполнении повседневных операций.
Поддерживает создание нескольких профилей с индивидуальными наборами элементов. Можно добавлять ярлыки программ, каталоги, команды командной строки, функции создания снимков экрана, историю буфера обмена и другие инструменты. Переключение между профилями позволяет использовать разные конфигурации в зависимости от текущих задач или рабочего компьютера.
RightWheel распространяется в портативном формате и не требует сложной настройки. Интерфейс содержит готовые шаблоны, которые помогают быстрее освоить основные возможности программы. Дополнительно доступны некоторые системные функции, включая управление расположением окон.
Список основных возможностей RightWheel:
- Вызов панели быстрого доступа с помощью удержания правой кнопки мыши и прокрутки колеса.
- Создание нескольких пользовательских профилей.
- Добавление ярлыков приложений и исполняемых файлов.
- Сохранение ссылок на папки и каталоги.
- Поддержка команд командной строки.
- Доступ к истории буфера обмена.
- Использование инструмента создания скриншотов.
- Настройка состава и порядка отображения элементов.
- Быстрое переключение между различными наборами команд.
- Доступ к отдельным системным функциям и средствам управления окнами.
- Возможность применения разных конфигураций на нескольких компьютерах.
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Admin
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