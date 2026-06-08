RightWheel представляет собой утилиту для быстрого доступа к приложениям, папкам и системным функциям с помощью мыши. Программа позволяет вызывать настраиваемую панель команд, удерживая правую кнопку мыши и прокручивая колесо. Такой способ управления помогает сократить количество действий при запуске программ и выполнении повседневных операций.

Поддерживает создание нескольких профилей с индивидуальными наборами элементов. Можно добавлять ярлыки программ, каталоги, команды командной строки, функции создания снимков экрана, историю буфера обмена и другие инструменты. Переключение между профилями позволяет использовать разные конфигурации в зависимости от текущих задач или рабочего компьютера.

RightWheel распространяется в портативном формате и не требует сложной настройки. Интерфейс содержит готовые шаблоны, которые помогают быстрее освоить основные возможности программы. Дополнительно доступны некоторые системные функции, включая управление расположением окон.

Список основных возможностей RightWheel: