RightWheel для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $5.99
Ограничение:30 дней
Версия:2.12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20.26 Мб
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RightWheel скриншот № 1

RightWheel представляет собой утилиту для быстрого доступа к приложениям, папкам и системным функциям с помощью мыши. Программа позволяет вызывать настраиваемую панель команд, удерживая правую кнопку мыши и прокручивая колесо. Такой способ управления помогает сократить количество действий при запуске программ и выполнении повседневных операций.

Поддерживает создание нескольких профилей с индивидуальными наборами элементов. Можно добавлять ярлыки программ, каталоги, команды командной строки, функции создания снимков экрана, историю буфера обмена и другие инструменты. Переключение между профилями позволяет использовать разные конфигурации в зависимости от текущих задач или рабочего компьютера.

RightWheel распространяется в портативном формате и не требует сложной настройки. Интерфейс содержит готовые шаблоны, которые помогают быстрее освоить основные возможности программы. Дополнительно доступны некоторые системные функции, включая управление расположением окон.

Список основных возможностей RightWheel:

  • Вызов панели быстрого доступа с помощью удержания правой кнопки мыши и прокрутки колеса.
  • Создание нескольких пользовательских профилей.
  • Добавление ярлыков приложений и исполняемых файлов.
  • Сохранение ссылок на папки и каталоги.
  • Поддержка команд командной строки.
  • Доступ к истории буфера обмена.
  • Использование инструмента создания скриншотов.
  • Настройка состава и порядка отображения элементов.
  • Быстрое переключение между различными наборами команд.
  • Доступ к отдельным системным функциям и средствам управления окнами.
  • Возможность применения разных конфигураций на нескольких компьютерах.
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