RMUX представляет собой инструмент для работы с несколькими терминальными сеансами в Windows. Приложение позволяет запускать и поддерживать несколько процессов в одном окне, переключаясь между ними без необходимости открывать дополнительные экземпляры PowerShell или других консольных программ.

Программа создавалась как аналог tmux для Windows и ориентирована на пользователей, которые регулярно работают с командной строкой. RMUX поддерживает длительные сессии, позволяет возвращаться к ним в любое время и упрощает выполнение нескольких задач одновременно. Помимо обычной работы через терминал, приложение поддерживает программное управление, благодаря чему его можно использовать совместно со скриптами, средствами автоматизации и инструментами на базе искусственного интеллекта.

Список основных возможностей RMUX: