RMUX для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Helvesec
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.85 Мб
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RMUX представляет собой инструмент для работы с несколькими терминальными сеансами в Windows. Приложение позволяет запускать и поддерживать несколько процессов в одном окне, переключаясь между ними без необходимости открывать дополнительные экземпляры PowerShell или других консольных программ.
Программа создавалась как аналог tmux для Windows и ориентирована на пользователей, которые регулярно работают с командной строкой. RMUX поддерживает длительные сессии, позволяет возвращаться к ним в любое время и упрощает выполнение нескольких задач одновременно. Помимо обычной работы через терминал, приложение поддерживает программное управление, благодаря чему его можно использовать совместно со скриптами, средствами автоматизации и инструментами на базе искусственного интеллекта.
Список основных возможностей RMUX:
- Поддержка нескольких терминальных сессий в одном окне.
- Переключение между запущенными процессами без закрытия текущих задач.
- Организация рабочего пространства по принципу мультиплексора терминалов.
- Функции, схожие с возможностями tmux, адаптированные для среды Windows.
- Сохранение активных процессов и возможность вернуться к ним позже.
- Поддержка программного взаимодействия с терминальными сеансами.
- Передача команд и получение вывода через внешние приложения и скрипты.
- Совместимость с инструментами автоматизации и агентами ИИ.
- Управление выполняемыми процессами без прямого участия пользователя.
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