RMUX для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.5.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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RMUX скриншот № 1

RMUX представляет собой инструмент для работы с несколькими терминальными сеансами в Windows. Приложение позволяет запускать и поддерживать несколько процессов в одном окне, переключаясь между ними без необходимости открывать дополнительные экземпляры PowerShell или других консольных программ.

Программа создавалась как аналог tmux для Windows и ориентирована на пользователей, которые регулярно работают с командной строкой. RMUX поддерживает длительные сессии, позволяет возвращаться к ним в любое время и упрощает выполнение нескольких задач одновременно. Помимо обычной работы через терминал, приложение поддерживает программное управление, благодаря чему его можно использовать совместно со скриптами, средствами автоматизации и инструментами на базе искусственного интеллекта.

Список основных возможностей RMUX:

  • Поддержка нескольких терминальных сессий в одном окне.
  • Переключение между запущенными процессами без закрытия текущих задач.
  • Организация рабочего пространства по принципу мультиплексора терминалов.
  • Функции, схожие с возможностями tmux, адаптированные для среды Windows.
  • Сохранение активных процессов и возможность вернуться к ним позже.
  • Поддержка программного взаимодействия с терминальными сеансами.
  • Передача команд и получение вывода через внешние приложения и скрипты.
  • Совместимость с инструментами автоматизации и агентами ИИ.
  • Управление выполняемыми процессами без прямого участия пользователя.
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