RecoverGo Windows Data Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iToolab Studio
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.32 Мб
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RecoverGo Windows Data Recovery — программа для восстановления удаленных и потерянных данных с жестких дисков, SSD-накопителей, USB-устройств, карт памяти и других носителей.
Для начала работы необходимо выбрать диск или раздел, запустить сканирование, после чего просмотреть найденные данные и восстановить нужные объекты. Интерфейс выполнен в простом стиле и не требует специальных навыков для выполнения основных операций.
RecoverGo Windows Data Recovery поддерживает поиск файлов на локальных и съемных накопителях, а также позволяет работать с отдельными папками и разделами. Во время сканирования отображается информация о ходе процесса, что помогает контролировать выполнение операций. Для ускорения поиска предусмотрены фильтры по типам данных, а также возможность просмотра сведений о найденных файлах и каталогах. Программа подходит для восстановления документов, фотографий, видеозаписей, архивов и других распространенных форматов.
Список основных возможностей RecoverGo Windows Data Recovery:
- Восстановление удаленных и потерянных файлов различных типов.
- Работа с жесткими дисками, SSD, USB-накопителями и картами памяти.
- Сканирование локальных и съемных носителей.
- Поддержка отдельных разделов и выбранных каталогов.
- Пошаговый мастер для выполнения операций восстановления.
- Отображение текущего состояния и прогресса сканирования.
- Применение фильтров для ускорения поиска данных.
- Просмотр информации о найденных файлах и папках.
- Восстановление документов, изображений, видео и других распространенных форматов.
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