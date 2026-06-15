RecoverGo Windows Data Recovery — программа для восстановления удаленных и потерянных данных с жестких дисков, SSD-накопителей, USB-устройств, карт памяти и других носителей.

Для начала работы необходимо выбрать диск или раздел, запустить сканирование, после чего просмотреть найденные данные и восстановить нужные объекты. Интерфейс выполнен в простом стиле и не требует специальных навыков для выполнения основных операций.

RecoverGo Windows Data Recovery поддерживает поиск файлов на локальных и съемных накопителях, а также позволяет работать с отдельными папками и разделами. Во время сканирования отображается информация о ходе процесса, что помогает контролировать выполнение операций. Для ускорения поиска предусмотрены фильтры по типам данных, а также возможность просмотра сведений о найденных файлах и каталогах. Программа подходит для восстановления документов, фотографий, видеозаписей, архивов и других распространенных форматов.

Список основных возможностей RecoverGo Windows Data Recovery: