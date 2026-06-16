Filegram — программа для анализа содержимого дисков и визуального отображения занятого пространства. Приложение помогает определить, какие папки и файлы занимают больше всего места, а также получить наглядное представление о структуре хранения данных. Для отображения информации используется интерактивная древовидная карта, где каждый элемент имеет размер, соответствующий объему занимаемого пространства.

Поддерживает работу с локальными дисками и отдельными разделами. После завершения сканирования можно просматривать структуру каталогов, получать сведения о количестве файлов и размере выбранных директорий. Визуальное представление упрощает поиск крупных объектов и позволяет быстрее оценить текущее состояние накопителя. Доступ к файлам и папкам возможен непосредственно из интерфейса программы через Проводник Windows.

Список основных возможностей Filegram: