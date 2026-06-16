Filegram для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:16.47 Мб
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Filegram — программа для анализа содержимого дисков и визуального отображения занятого пространства. Приложение помогает определить, какие папки и файлы занимают больше всего места, а также получить наглядное представление о структуре хранения данных. Для отображения информации используется интерактивная древовидная карта, где каждый элемент имеет размер, соответствующий объему занимаемого пространства.

Поддерживает работу с локальными дисками и отдельными разделами. После завершения сканирования можно просматривать структуру каталогов, получать сведения о количестве файлов и размере выбранных директорий. Визуальное представление упрощает поиск крупных объектов и позволяет быстрее оценить текущее состояние накопителя. Доступ к файлам и папкам возможен непосредственно из интерфейса программы через Проводник Windows.

Список основных возможностей Filegram:

  • Интерактивная древовидная карта для отображения структуры хранения данных.
  • Анализ локальных дисков и отдельных разделов.
  • Визуальное представление папок и файлов в виде блоков пропорционального размера.
  • Отображение сведений о размере каталогов и количестве содержащихся в них файлов.
  • Быстрый поиск объектов, занимающих значительный объём дискового пространства.
  • Открытие выбранных папок и файлов через Проводник Windows.
  • Поддержка истории сканирования для доступа к результатам предыдущих проверок.
  • Просмотр структуры накопителей в удобном графическом формате.
  • Работа с различными типами каталогов без необходимости дополнительной настройки.
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