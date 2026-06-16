Filegram для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Filegram
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.47 Мб
|СКАЧАТЬ
Filegram — программа для анализа содержимого дисков и визуального отображения занятого пространства. Приложение помогает определить, какие папки и файлы занимают больше всего места, а также получить наглядное представление о структуре хранения данных. Для отображения информации используется интерактивная древовидная карта, где каждый элемент имеет размер, соответствующий объему занимаемого пространства.
Поддерживает работу с локальными дисками и отдельными разделами. После завершения сканирования можно просматривать структуру каталогов, получать сведения о количестве файлов и размере выбранных директорий. Визуальное представление упрощает поиск крупных объектов и позволяет быстрее оценить текущее состояние накопителя. Доступ к файлам и папкам возможен непосредственно из интерфейса программы через Проводник Windows.
Список основных возможностей Filegram:
- Интерактивная древовидная карта для отображения структуры хранения данных.
- Анализ локальных дисков и отдельных разделов.
- Визуальное представление папок и файлов в виде блоков пропорционального размера.
- Отображение сведений о размере каталогов и количестве содержащихся в них файлов.
- Быстрый поиск объектов, занимающих значительный объём дискового пространства.
- Открытие выбранных папок и файлов через Проводник Windows.
- Поддержка истории сканирования для доступа к результатам предыдущих проверок.
- Просмотр структуры накопителей в удобном графическом формате.
- Работа с различными типами каталогов без необходимости дополнительной настройки.
Одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают...
Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную...
AOMEI Partition Assistant Standard Edition 10.11.0.0
Мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере...
HDD Low Level Format Tool 4.50
Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных...
Acronis Disk Director 12.5.0.163
Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в...
Удобный и простой в использовании инструмент для выявления неисправных ячеек памяти...
Отзывы о программе Filegram
Admin
Отзывов о программе Filegram 0.2.6 пока нет, можете добавить...