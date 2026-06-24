Wi-Fi Toolkit — приложение для диагностики и анализа параметров беспроводной сети. Объединяет набор инструментов, которые помогают проверить качество подключения, оценить безопасность используемой сети и получить информацию о подключенных устройствах.

Приложение позволяет быстро определить уровень сигнала Wi-Fi, измерить скорость интернет-соединения, проверить задержку передачи данных и выполнить тест пинга. Помогает выявить причины нестабильной работы сети, подобрать наиболее подходящую точку подключения и оценить качество доступа к различным интернет-сервисам. Дополнительно доступны инструменты поиска устройств, находящихся в одной локальной сети, что упрощает контроль подключенного оборудования. Для повышения конфиденциальности предусмотрена возможность настройки VPN-подключения путем импорта готовой конфигурации и соединения с домашним VPN-сервером. Также приложение содержит функцию обнаружения расположенных поблизости камер.

Список основных возможностей Wi-Fi Toolkit: