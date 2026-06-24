Wi-Fi Toolkit для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.54 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):10 / 16 | Статистика
Размер:54.21 Мб
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Wi-Fi Toolkit — приложение для диагностики и анализа параметров беспроводной сети. Объединяет набор инструментов, которые помогают проверить качество подключения, оценить безопасность используемой сети и получить информацию о подключенных устройствах.

Приложение позволяет быстро определить уровень сигнала Wi-Fi, измерить скорость интернет-соединения, проверить задержку передачи данных и выполнить тест пинга. Помогает выявить причины нестабильной работы сети, подобрать наиболее подходящую точку подключения и оценить качество доступа к различным интернет-сервисам. Дополнительно доступны инструменты поиска устройств, находящихся в одной локальной сети, что упрощает контроль подключенного оборудования. Для повышения конфиденциальности предусмотрена возможность настройки VPN-подключения путем импорта готовой конфигурации и соединения с домашним VPN-сервером. Также приложение содержит функцию обнаружения расположенных поблизости камер.

Список основных возможностей Wi-Fi Toolkit:

  • Проверка уровня сигнала беспроводной сети.
  • Оценка безопасности используемого Wi-Fi-подключения.
  • Измерение скорости загрузки и передачи данных.
  • Тестирование интернет-соединения во время игровых сессий.
  • Проверка задержки сети с помощью Ping.
  • Поиск устройств, подключенных к одной локальной сети.
  • Обнаружение расположенных поблизости камер.
  • Импорт конфигурации VPN и быстрое подключение к домашнему VPN-серверу.
  • Контроль качества соединения при работе с публичными точками доступа.
  • Отображение параметров сети для диагностики возможных неполадок.
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