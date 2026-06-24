Wi-Fi Toolkit для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.54 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TP-LINK SYSTEMS INC.
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 16 | Статистика
|Размер:
|54.21 Мб
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Wi-Fi Toolkit — приложение для диагностики и анализа параметров беспроводной сети. Объединяет набор инструментов, которые помогают проверить качество подключения, оценить безопасность используемой сети и получить информацию о подключенных устройствах.
Приложение позволяет быстро определить уровень сигнала Wi-Fi, измерить скорость интернет-соединения, проверить задержку передачи данных и выполнить тест пинга. Помогает выявить причины нестабильной работы сети, подобрать наиболее подходящую точку подключения и оценить качество доступа к различным интернет-сервисам. Дополнительно доступны инструменты поиска устройств, находящихся в одной локальной сети, что упрощает контроль подключенного оборудования. Для повышения конфиденциальности предусмотрена возможность настройки VPN-подключения путем импорта готовой конфигурации и соединения с домашним VPN-сервером. Также приложение содержит функцию обнаружения расположенных поблизости камер.
Список основных возможностей Wi-Fi Toolkit:
- Проверка уровня сигнала беспроводной сети.
- Оценка безопасности используемого Wi-Fi-подключения.
- Измерение скорости загрузки и передачи данных.
- Тестирование интернет-соединения во время игровых сессий.
- Проверка задержки сети с помощью Ping.
- Поиск устройств, подключенных к одной локальной сети.
- Обнаружение расположенных поблизости камер.
- Импорт конфигурации VPN и быстрое подключение к домашнему VPN-серверу.
- Контроль качества соединения при работе с публичными точками доступа.
- Отображение параметров сети для диагностики возможных неполадок.
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