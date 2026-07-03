Media Remote для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.53 Мб
СКАЧАТЬ
Media Remote скриншот № 1
Media Remote скриншот № 2
Media Remote скриншот № 3

Media Remote — приложение для удаленного управления воспроизведением мультимедиа на ПК с помощью смартфона или планшета. Программа работает через локальную сеть и позволяет использовать мобильное устройство в качестве пульта дистанционного управления. Для подключения не требуется регистрация, облачные сервисы или создание учетной записи. Достаточно установить приложение на оба устройства и подключить их к одной сети Wi-Fi.

Присутствует возможность запускать и останавливать воспроизведение, переключать треки или видео, изменять уровень громкости, отключать звук, открывать интернет-ссылки в браузере компьютера и запускать аудио- или видеофайлы. Также поддерживается переключение приложений в полноэкранный режим. Программа запоминает ранее подключенные устройства и сохраняет историю выполненных команд.

Список основных возможностей Media Remote:

  • Удаленное управление воспроизведением мультимедиа с мобильного устройства.
  • Воспроизведение, пауза, переход к следующему и предыдущему файлу.
  • Регулировка громкости и быстрое отключение звука.
  • Открытие URL-адресов в браузере компьютера.
  • Запуск аудио- и видеофайлов на ПК.
  • Переключение приложений в полноэкранный режим.
  • Подключение без регистрации и облачных сервисов.
  • Работа через локальную сеть Wi-Fi.
  • Сохранение списка подключенных устройств и истории команд.
ТОП-сегодня раздела "Внешние устройства"
 

скачать USBDeviewUSBDeview 3.10

Небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему компьютеру...

скачать VueScanVueScan 9.8.55

Приложение, которое позволяет изменить стандартный интерфейс сканера на альтернативный,...

скачать AutoHotkeyAutoHotkey 2.0.26

Приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь...

скачать SteelSeries GGSteelSeries GG 108.0.0

Бесплатная и удобная в использования программа для получения максимальной отдачи от...

скачать USB RepairUSB Repair 11.2.3.2380

Простая в использовании утилита, позволяющая исправить ошибки USB-устройств (Code 19, Code 31, Code...

скачать USB Device Tree ViewerUSB Device Tree Viewer 4.3.4

USB Device Tree Viewer - бесплатная утилита, которая предоставит расширенную информацию о всех...

Отзывы о программе Media Remote

Admin

Отзывов о программе Media Remote 1.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв