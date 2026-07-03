Media Remote — приложение для удаленного управления воспроизведением мультимедиа на ПК с помощью смартфона или планшета. Программа работает через локальную сеть и позволяет использовать мобильное устройство в качестве пульта дистанционного управления. Для подключения не требуется регистрация, облачные сервисы или создание учетной записи. Достаточно установить приложение на оба устройства и подключить их к одной сети Wi-Fi.

Присутствует возможность запускать и останавливать воспроизведение, переключать треки или видео, изменять уровень громкости, отключать звук, открывать интернет-ссылки в браузере компьютера и запускать аудио- или видеофайлы. Также поддерживается переключение приложений в полноэкранный режим. Программа запоминает ранее подключенные устройства и сохраняет историю выполненных команд.

Список основных возможностей Media Remote: