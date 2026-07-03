Media Remote для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NTWind Software
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.53 Мб
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Media Remote — приложение для удаленного управления воспроизведением мультимедиа на ПК с помощью смартфона или планшета. Программа работает через локальную сеть и позволяет использовать мобильное устройство в качестве пульта дистанционного управления. Для подключения не требуется регистрация, облачные сервисы или создание учетной записи. Достаточно установить приложение на оба устройства и подключить их к одной сети Wi-Fi.
Присутствует возможность запускать и останавливать воспроизведение, переключать треки или видео, изменять уровень громкости, отключать звук, открывать интернет-ссылки в браузере компьютера и запускать аудио- или видеофайлы. Также поддерживается переключение приложений в полноэкранный режим. Программа запоминает ранее подключенные устройства и сохраняет историю выполненных команд.
Список основных возможностей Media Remote:
- Удаленное управление воспроизведением мультимедиа с мобильного устройства.
- Воспроизведение, пауза, переход к следующему и предыдущему файлу.
- Регулировка громкости и быстрое отключение звука.
- Открытие URL-адресов в браузере компьютера.
- Запуск аудио- и видеофайлов на ПК.
- Переключение приложений в полноэкранный режим.
- Подключение без регистрации и облачных сервисов.
- Работа через локальную сеть Wi-Fi.
- Сохранение списка подключенных устройств и истории команд.
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