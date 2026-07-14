FluxDisk — программа для диагностики и восстановления USB-накопителей, предназначенная для устранения распространённых ошибок, возникающих при работе со съёмными устройствами. Приложение помогает исправить проблемы с файловой системой, восстановить доступ к данным и вернуть накопителю нормальную работоспособность после программных сбоев.

После запуска достаточно выбрать подключённый USB-накопитель и указать нужную операцию. Если устройство не отображается в списке, FluxDisk может выполнить повторный поиск и обнаружить подключённые носители.

FluxDisk поддерживает несколько вариантов восстановления. Можно выполнить исправление ошибок накопителя, попытаться восстановить скрытые файлы и папки, снять программную защиту от записи, а также устранить повреждения файловой системы. При необходимости доступна очистка USB-накопителя перед выполнением операций восстановления.

Список основных возможностей FluxDisk: