FluxDisk для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sk1n2
|Категории:
|HDD утилиты - Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|126 Кб
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FluxDisk — программа для диагностики и восстановления USB-накопителей, предназначенная для устранения распространённых ошибок, возникающих при работе со съёмными устройствами. Приложение помогает исправить проблемы с файловой системой, восстановить доступ к данным и вернуть накопителю нормальную работоспособность после программных сбоев.
После запуска достаточно выбрать подключённый USB-накопитель и указать нужную операцию. Если устройство не отображается в списке, FluxDisk может выполнить повторный поиск и обнаружить подключённые носители.
FluxDisk поддерживает несколько вариантов восстановления. Можно выполнить исправление ошибок накопителя, попытаться восстановить скрытые файлы и папки, снять программную защиту от записи, а также устранить повреждения файловой системы. При необходимости доступна очистка USB-накопителя перед выполнением операций восстановления.
Список основных возможностей FluxDisk:
- Восстановление работоспособности USB-накопителей.
- Исправление ошибок файловой системы.
- Поиск и восстановление скрытых файлов и папок.
- Удаление программной защиты от записи.
- Обнаружение подключённых USB-устройств при повторном сканировании.
- Очистка съёмного накопителя перед восстановлением.
- Простой интерфейс с выбором операций в одном окне.
- Компактный исполняемый файл без сложной установки.
- Открытый исходный код.
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