pCloud для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.22.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:45,1 Мб
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pCloud — приложение для облачного хранения файлов, которое позволяет сохранять фото, видео, документы и другие данные с доступом с разных устройств. После регистрации предоставляется до 10 ГБ бесплатного пространства с возможностью увеличить объем хранилища до 2 ТБ.

Встроенный просмотрщик позволяет открывать документы, изображения и др., а аудиоплеер подходит для воспроизведения личной музыкальной коллекции. Для повышения уровня конфиденциальности предусмотрены инструменты защиты файлов, включая шифрование, а также возможность ограничить доступ к ссылкам с помощью пароля и срока действия. Можно выбрать регион хранения данных — серверы в США или ЕС. Кроме того, приложение включает сканер документов, который помогает быстро создавать цифровые копии счетов, квитанций, договоров и других бумажных документов.

Основные возможности pCloud:

  • Облачное хранение файлов с бесплатным объемом до 10 ГБ.
  • Возможность расширения хранилища до 2 ТБ.
  • Автоматическое резервное копирование фотографий и видео.
  • Синхронизация данных между мобильными устройствами и компьютерами.
  • Просмотр документов, изображений и других популярных форматов файлов.
  • Передача крупных файлов по ссылке.
  • Защита общего доступа паролем и сроком действия ссылки.
  • Выбор региона хранения данных: США или Европейский союз.
  • Встроенный сканер документов для создания цифровых копий.
  • Аудиоплеер для воспроизведения музыкальных файлов.
  • Автономный доступ к заранее сохраненным документам.
  • Шифрование конфиденциальных данных с использованием технологии pCloud Encryption.​
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