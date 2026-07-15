pCloud для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.22.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|pCloud LTD
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,1 Мб
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pCloud — приложение для облачного хранения файлов, которое позволяет сохранять фото, видео, документы и другие данные с доступом с разных устройств. После регистрации предоставляется до 10 ГБ бесплатного пространства с возможностью увеличить объем хранилища до 2 ТБ.
Встроенный просмотрщик позволяет открывать документы, изображения и др., а аудиоплеер подходит для воспроизведения личной музыкальной коллекции. Для повышения уровня конфиденциальности предусмотрены инструменты защиты файлов, включая шифрование, а также возможность ограничить доступ к ссылкам с помощью пароля и срока действия. Можно выбрать регион хранения данных — серверы в США или ЕС. Кроме того, приложение включает сканер документов, который помогает быстро создавать цифровые копии счетов, квитанций, договоров и других бумажных документов.
Основные возможности pCloud:
- Облачное хранение файлов с бесплатным объемом до 10 ГБ.
- Возможность расширения хранилища до 2 ТБ.
- Автоматическое резервное копирование фотографий и видео.
- Синхронизация данных между мобильными устройствами и компьютерами.
- Просмотр документов, изображений и других популярных форматов файлов.
- Передача крупных файлов по ссылке.
- Защита общего доступа паролем и сроком действия ссылки.
- Выбор региона хранения данных: США или Европейский союз.
- Встроенный сканер документов для создания цифровых копий.
- Аудиоплеер для воспроизведения музыкальных файлов.
- Автономный доступ к заранее сохраненным документам.
- Шифрование конфиденциальных данных с использованием технологии pCloud Encryption.
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