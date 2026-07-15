pCloud — приложение для облачного хранения файлов, которое позволяет сохранять фото, видео, документы и другие данные с доступом с разных устройств. После регистрации предоставляется до 10 ГБ бесплатного пространства с возможностью увеличить объем хранилища до 2 ТБ.

Встроенный просмотрщик позволяет открывать документы, изображения и др., а аудиоплеер подходит для воспроизведения личной музыкальной коллекции. Для повышения уровня конфиденциальности предусмотрены инструменты защиты файлов, включая шифрование, а также возможность ограничить доступ к ссылкам с помощью пароля и срока действия. Можно выбрать регион хранения данных — серверы в США или ЕС. Кроме того, приложение включает сканер документов, который помогает быстро создавать цифровые копии счетов, квитанций, договоров и других бумажных документов.

Основные возможности pCloud: