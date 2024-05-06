Send files to TV для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9.16 Мб
СКАЧАТЬ
Send files to TV скриншот № 1
Send files to TV скриншот № 2
Send files to TV скриншот № 3
Send files to TV скриншот № 4

Send files to TV (SFTTV) – это удобное приложение для связи между вашим Android Smart TV, мобильным устройством на базе Android и персональным компьютером. Оно позволяет вам мгновенно и легко обмениваться фильмами, телешоу или любыми другими файлами между этими устройствами прямо через вашу локальную сеть, без необходимости подключения к интернету.

Основные возможности приложения SFTTV:

  • Простое подключение: SFTTV автоматически обнаруживает другие устройства в вашей локальной сети, на которых установлено приложение.
  • Быстрая передача файлов: SFTTV позволяет передавать большие файлы на ваш телевизор или другие устройства в рекордно короткие сроки, превосходя скорость передачи по Bluetooth.
  • Кроссплатформенность: Приложение SFTTV доступно для использования на операционных системах Windows, MacOS и Linux, обеспечивая возможность легкой передачи файлов между устройствами с разными ОС.
  • Простой интерфейс: SFTTV обладает интуитивно понятным и простым в использовании пользовательским интерфейсом, что делает процесс обмена файлами еще более удобным.

Для использования SFTTV в вашей локальной сети вам просто нужно установить приложение на свой телевизор и на каждое устройство, которое вы хотите использовать для передачи файлов. Благодаря своей простоте и эффективности, SFTTV станет вашим незаменимым помощником в обмене контентом между устройствами.

ТОП-сегодня раздела "Обмен файлами"
 

скачать TorrServeTorrServe 1.2.86_18

Бесплатная программа для просмотра на Android-устройствах торрентов онлайн, включая 4К рипы,...

скачать uTorrentuTorrent 8.2.5

uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...

скачать SharemanShareman 3.0.45

Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок,...

скачать AirDroidAirDroid 4.3.6.0

AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows...

скачать SHAREitSHAREit 6.33.8_AC

SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к...

скачать CLONEitCLONEit v2.3.0_ww

CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с...

Отзывы о программе Send files to TV

Admin

Отзывов о программе Send files to TV 1.3.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв