Send files to TV (SFTTV) – это удобное приложение для связи между вашим Android Smart TV, мобильным устройством на базе Android и персональным компьютером. Оно позволяет вам мгновенно и легко обмениваться фильмами, телешоу или любыми другими файлами между этими устройствами прямо через вашу локальную сеть, без необходимости подключения к интернету.

Основные возможности приложения SFTTV:

Простое подключение: SFTTV автоматически обнаруживает другие устройства в вашей локальной сети, на которых установлено приложение.

Быстрая передача файлов: SFTTV позволяет передавать большие файлы на ваш телевизор или другие устройства в рекордно короткие сроки, превосходя скорость передачи по Bluetooth.

Кроссплатформенность: Приложение SFTTV доступно для использования на операционных системах Windows, MacOS и Linux, обеспечивая возможность легкой передачи файлов между устройствами с разными ОС.

Простой интерфейс: SFTTV обладает интуитивно понятным и простым в использовании пользовательским интерфейсом, что делает процесс обмена файлами еще более удобным.

Для использования SFTTV в вашей локальной сети вам просто нужно установить приложение на свой телевизор и на каждое устройство, которое вы хотите использовать для передачи файлов. Благодаря своей простоте и эффективности, SFTTV станет вашим незаменимым помощником в обмене контентом между устройствами.