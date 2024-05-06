Send files to TV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yablio
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9.16 Мб
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Send files to TV (SFTTV) – это удобное приложение для связи между вашим Android Smart TV, мобильным устройством на базе Android и персональным компьютером. Оно позволяет вам мгновенно и легко обмениваться фильмами, телешоу или любыми другими файлами между этими устройствами прямо через вашу локальную сеть, без необходимости подключения к интернету.
Основные возможности приложения SFTTV:
- Простое подключение: SFTTV автоматически обнаруживает другие устройства в вашей локальной сети, на которых установлено приложение.
- Быстрая передача файлов: SFTTV позволяет передавать большие файлы на ваш телевизор или другие устройства в рекордно короткие сроки, превосходя скорость передачи по Bluetooth.
- Кроссплатформенность: Приложение SFTTV доступно для использования на операционных системах Windows, MacOS и Linux, обеспечивая возможность легкой передачи файлов между устройствами с разными ОС.
- Простой интерфейс: SFTTV обладает интуитивно понятным и простым в использовании пользовательским интерфейсом, что делает процесс обмена файлами еще более удобным.
Для использования SFTTV в вашей локальной сети вам просто нужно установить приложение на свой телевизор и на каждое устройство, которое вы хотите использовать для передачи файлов. Благодаря своей простоте и эффективности, SFTTV станет вашим незаменимым помощником в обмене контентом между устройствами.
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