Яндекс.Диск - удобный сервис от российского поисковика, позволяющий получить виртуальный облачный диск для хранения разнообразной информации. Теперь все самые нужные файлы будут всегда под рукой: получите доступ к своим фотографиям, видеороликам, аудио композициям, документам и т.д. с разных устройств в любой точке планеты, где есть выход в интернет.

Основные возможности сервиса:

Перенос данных с мобильного девайса на настольный ПК и обратно без проводов.

В случае поломки, кражи или утери устройства вы всегда сможете восстановить информацию с облачного хранилища.

Отправка ссылок на файлы или папки другим людям, чтобы поделиться данными и сэкономить мобильный трафик.

Фотографии, сделанные через приложение, сразу оказываются на всех ваших совместимых устройствах.

Раздел "Офлайн", файлы и папки в котором доступны даже без выхода в интернет.

Для того, чтобы начать пользоваться диском, нужно иметь аккаунт в сервисах Яндекса (например, почтовый). Однако если у вас его еще нет, то не переживайте - регистрация очень проста и не отнимет у вас много времени.

Для каждого пользователя выделяется 20 ГБ дискового пространства, что вполне достаточно для хранения основной информации. Но если этого окажется недостаточно, то всегда можно купить дополнительные пакеты на 10 ГБ, 100 ГБ и даже 1 ТБ.