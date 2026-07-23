GlowTyping для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $6.00
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|0.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GlowTyping
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|805 Кб
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GlowTyping — небольшая утилита для Windows, предназначенная для отображения текущей раскладки клавиатуры прямо на экране. Программа помогает быстро определить выбранный язык ввода без необходимости открывать системный трей или печатать пробные символы. Во время переключения раскладки вокруг экрана появляется полупрозрачная цветная рамка, цвет которой соответствует определённому языку.
После запуска системы GlowTyping загружается вместе с Windows и продолжает работу без участия пользователя. При переключении языка стандартными сочетаниями клавиш, например Alt+Shift или Win+Space, цвет рамки мгновенно изменяется, позволяя сразу увидеть активную раскладку. Все основные параметры программы доступны через конфигурационный файл, поэтому внешний вид индикатора можно адаптировать под собственные предпочтения без использования сложных настроек.
Список основных возможностей GlowTyping:
- Автоматическое определение текущей раскладки клавиатуры.
- Отображение полупрозрачной цветной рамки по краям экрана.
- Назначение отдельного цвета для каждой используемой раскладки.
- Работа в фоновом режиме через область уведомлений Windows.
- Автоматический запуск вместе с операционной системой.
- Поддержка стандартных способов переключения языка ввода.
- Настройка толщины рамки в пикселях.
- Изменение уровня прозрачности отображаемой границы.
- Редактирование цветов для каждой раскладки через конфигурационный файл.
- Настройка интервала опроса состояния клавиатуры.
- Поддержка нескольких языков с возможностью добавления собственных цветовых схем.
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Admin
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