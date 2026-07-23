GlowTyping — небольшая утилита для Windows, предназначенная для отображения текущей раскладки клавиатуры прямо на экране. Программа помогает быстро определить выбранный язык ввода без необходимости открывать системный трей или печатать пробные символы. Во время переключения раскладки вокруг экрана появляется полупрозрачная цветная рамка, цвет которой соответствует определённому языку.

После запуска системы GlowTyping загружается вместе с Windows и продолжает работу без участия пользователя. При переключении языка стандартными сочетаниями клавиш, например Alt+Shift или Win+Space, цвет рамки мгновенно изменяется, позволяя сразу увидеть активную раскладку. Все основные параметры программы доступны через конфигурационный файл, поэтому внешний вид индикатора можно адаптировать под собственные предпочтения без использования сложных настроек.

Список основных возможностей GlowTyping: