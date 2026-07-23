LogonTime для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.6.13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|chililikobo
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,38 Мб
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LogonTime — небольшая системная утилита для Windows, предназначенная для просмотра истории входов/выходов пользователей. Программа анализирует журналы событий операционной системы и отображает сведения о времени начала и завершения сеансов, а также рассчитывает их продолжительность.
Утилита работает через командную строку и не требует установки. После запуска она автоматически обрабатывает журналы Windows и выводит список сеансов за последние 30 дней. Для каждой записи отображаются дата и время входа, время выхода, а также общая длительность работы.
Список основных возможностей LogonTime:
- Просмотр времени входа и выхода пользователей на основе журналов событий Windows.
- Автоматический расчёт продолжительности каждого сеанса работы.
- Отображение данных за последние 30 дней сразу после запуска с настройками по умолчанию.
- Поддержка командной строки для гибкой настройки параметров работы.
- Возможность указать собственный период анализа вместо стандартного диапазона.
- Экспорт результатов в файлы формата CSV для обработки в электронных таблицах.
- Сохранение информации в формате JSON для дальнейшей автоматизации и интеграции с другими инструментами.
- Отображение данных непосредственно в консоли без использования графического интерфейса.
- Минимальное потребление системных ресурсов и высокая скорость обработки журналов.
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