LogonTime для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:26.6.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,38 Мб
СКАЧАТЬ
LogonTime скриншот № 1

LogonTime — небольшая системная утилита для Windows, предназначенная для просмотра истории входов/выходов пользователей. Программа анализирует журналы событий операционной системы и отображает сведения о времени начала и завершения сеансов, а также рассчитывает их продолжительность.

Утилита работает через командную строку и не требует установки. После запуска она автоматически обрабатывает журналы Windows и выводит список сеансов за последние 30 дней. Для каждой записи отображаются дата и время входа, время выхода, а также общая длительность работы.

Список основных возможностей LogonTime:

  • Просмотр времени входа и выхода пользователей на основе журналов событий Windows.
  • Автоматический расчёт продолжительности каждого сеанса работы.
  • Отображение данных за последние 30 дней сразу после запуска с настройками по умолчанию.
  • Поддержка командной строки для гибкой настройки параметров работы.
  • Возможность указать собственный период анализа вместо стандартного диапазона.
  • Экспорт результатов в файлы формата CSV для обработки в электронных таблицах.
  • Сохранение информации в формате JSON для дальнейшей автоматизации и интеграции с другими инструментами.
  • Отображение данных непосредственно в консоли без использования графического интерфейса.
  • Минимальное потребление системных ресурсов и высокая скорость обработки журналов.
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.1

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать X-Mouse Button ControlX-Mouse Button Control 2.20.5

Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...

скачать USB Device Tree ViewerUSB Device Tree Viewer 4.3.4

USB Device Tree Viewer - бесплатная утилита, которая предоставит расширенную информацию о всех...

скачать Open-Shell MenuOpen-Shell Menu 4.4.196

Бесплатная и удобная в эксплуатации утилита, позволяющая пользователю выбрать внешний...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.5.0

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать MiniBinMiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

Отзывы о программе LogonTime

Admin

Отзывов о программе LogonTime 26.6.13.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв