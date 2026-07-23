LogonTime — небольшая системная утилита для Windows, предназначенная для просмотра истории входов/выходов пользователей. Программа анализирует журналы событий операционной системы и отображает сведения о времени начала и завершения сеансов, а также рассчитывает их продолжительность.

Утилита работает через командную строку и не требует установки. После запуска она автоматически обрабатывает журналы Windows и выводит список сеансов за последние 30 дней. Для каждой записи отображаются дата и время входа, время выхода, а также общая длительность работы.

Список основных возможностей LogonTime: