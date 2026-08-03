PC Monitor Pro для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47,7 Мб
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PC Monitor Pro скриншот № 1

PC Monitor Pro — утилита для мониторинга аппаратных компонентов компьютера и отображения текущего состояния системы в режиме реального времени. Программа позволяет отслеживать загрузку процессора, оперативной памяти, накопителей, видеокарты, а также контролировать сетевую активность, температуру процессора и скорость вращения вентиляторов. Все основные показатели собраны в одном окне, благодаря чему пользователь может быстро оценить работу компьютера без необходимости открывать несколько разных инструментов.

Данные представлены в наглядном виде с использованием цветовой индикации, которая помогает быстрее определить уровень нагрузки на отдельные компоненты. Такой формат подходит как для повседневного контроля системы, так и для наблюдения за изменением параметров во время игр, работы с ресурсоемкими программами, тестирования оборудования или диагностики производительности.

Список основных возможностей PC Monitor Pro:

  • Мониторинг загрузки центрального процессора в режиме реального времени.
  • Отображение использования оперативной памяти и текущей нагрузки на систему.
  • Контроль активности жестких дисков и других накопителей.
  • Просмотр загрузки графического процессора.
  • Отображение сетевой активности и передачи данных.
  • Контроль температуры процессора и скорости вращения вентиляторов.
  • Цветовая индикация показателей для быстрого определения уровня нагрузки.
  • Компактный и понятный интерфейс без перегруженных элементов управления.
  • Быстрый доступ ко всем основным параметрам оборудования в одном окне.
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