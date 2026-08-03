PC Monitor Pro — утилита для мониторинга аппаратных компонентов компьютера и отображения текущего состояния системы в режиме реального времени. Программа позволяет отслеживать загрузку процессора, оперативной памяти, накопителей, видеокарты, а также контролировать сетевую активность, температуру процессора и скорость вращения вентиляторов. Все основные показатели собраны в одном окне, благодаря чему пользователь может быстро оценить работу компьютера без необходимости открывать несколько разных инструментов.

Данные представлены в наглядном виде с использованием цветовой индикации, которая помогает быстрее определить уровень нагрузки на отдельные компоненты. Такой формат подходит как для повседневного контроля системы, так и для наблюдения за изменением параметров во время игр, работы с ресурсоемкими программами, тестирования оборудования или диагностики производительности.

Список основных возможностей PC Monitor Pro: