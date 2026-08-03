PC Monitor Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HIMANSHU MALVIYA
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|47,7 Мб
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PC Monitor Pro — утилита для мониторинга аппаратных компонентов компьютера и отображения текущего состояния системы в режиме реального времени. Программа позволяет отслеживать загрузку процессора, оперативной памяти, накопителей, видеокарты, а также контролировать сетевую активность, температуру процессора и скорость вращения вентиляторов. Все основные показатели собраны в одном окне, благодаря чему пользователь может быстро оценить работу компьютера без необходимости открывать несколько разных инструментов.
Данные представлены в наглядном виде с использованием цветовой индикации, которая помогает быстрее определить уровень нагрузки на отдельные компоненты. Такой формат подходит как для повседневного контроля системы, так и для наблюдения за изменением параметров во время игр, работы с ресурсоемкими программами, тестирования оборудования или диагностики производительности.
Список основных возможностей PC Monitor Pro:
- Мониторинг загрузки центрального процессора в режиме реального времени.
- Отображение использования оперативной памяти и текущей нагрузки на систему.
- Контроль активности жестких дисков и других накопителей.
- Просмотр загрузки графического процессора.
- Отображение сетевой активности и передачи данных.
- Контроль температуры процессора и скорости вращения вентиляторов.
- Цветовая индикация показателей для быстрого определения уровня нагрузки.
- Компактный и понятный интерфейс без перегруженных элементов управления.
- Быстрый доступ ко всем основным параметрам оборудования в одном окне.
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