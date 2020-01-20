Flash Recovery Toolbox для Windows

Flash Recovery Toolbox 2.0.0.0

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Описание Flash Recovery Toolbox 2.0.0.0Описание   Скачать Flash Recovery Toolbox 2.0.0.0СКАЧАТЬ (3,12 Мб) Скриншоты Flash Recovery Toolbox 2.0.0.0Скриншоты (4)   Статистика Flash Recovery Toolbox 2.0.0.0Статистика   Отзывы о Flash Recovery Toolbox 2.0.0.0Отзывы (5)  
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3.91 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.91 из 5
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Программа Flash Recovery ToolBox предназначена для восстановления удаленных файлов со сменных носителей информации и жестких дисков с файловой системой FAT (FAT12/FAT16/FAT32). Восстановление удаленных данных с помощью Flash Recovery Toolbox не требует от пользователя специальных знаний и навыков. Всего за 4 шага программа восстановит и сохранит удаленные файлы, изображения, фотографии или другую ценную информацию. В программе используется несколько различных алгоритмов и способов восстановления данных. Одновременное использование всех методов анализа данных и полного сканирования исходного устройства или диска позволяет спасти максимум пользовательских файлов.

Flash Recovery ToolBox восстанавливает данные со следующих сменных носителей:

  • Secure Digital Card (SD cards)
  • xD Picture Card
  • CompactFlash (type I/II) (CF cards)
  • Sony Memory Stick
  • Multimedia Card (MMC cards)
  • PC Card
  • Smart Media Card
  • IBM MicroDrive
  • Flash Card
  • Flash drive
  • USB drive
  • USB устройств (с FAT и FAT32 файловыми системами)
  • Цифровых камер
  • Дискет
  • и т.д. и т.п.

Восстановление удаленных файлов состоит из следующих этапов:

  • Выбор восстанавливаемого диска
  • Выбор места для сохранения данных
  • Процедура сканирования носителя/диска с анализом и восстановлением данных
  • Выбор файлов для сохранения
  • Cохранение восстановленных данных

Программа восстанавливает удаленные цифровые фотографии, картинки, аудиозаписи, звуковые треки и прочие файлы.

В незарегистрированной версии утилиты пользователь может сохранить только первые 5 восстановленных удаленных файлов.

Flash Recovery Toolbox
Flash Recovery Toolbox
Flash Recovery Toolbox
Flash Recovery Toolbox
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 700 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 48 945
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе Flash Recovery Toolbox

такое про Flash Recovery Toolbox 2.0.0 [23-06-2019]

Не качайте не тратьте время на эту шляпу
2 | 2 | Ответить

Андрей про Flash Recovery Toolbox 2.0.0 [28-10-2013]

если Рекува лучше, то это еще то г...нецо...Рекува бесплатной версии восстанавливает, но довольно малую часть данных
2 | 3 | Ответить

Ali про Flash Recovery Toolbox 2.0.0 [24-07-2013]

не хрена не работает
2 | 2 | Ответить

николай про Flash Recovery Toolbox 1.1.17.45 [12-03-2013]

программа не работает
2 | 2 | Ответить

Александр про Flash Recovery Toolbox 1.1.17 [24-07-2012]

Прога не помогла лучше Recuva
2 | 3 | Ответить

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