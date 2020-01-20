RAR Recovery Toolbox для Windows

RAR Recovery Toolbox 3.0.0.0

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Описание RAR Recovery Toolbox 3.0.0.0Описание   Скачать RAR Recovery Toolbox 3.0.0.0СКАЧАТЬ (4,11 Мб) Скриншоты RAR Recovery Toolbox 3.0.0.0Скриншоты (7)   Статистика RAR Recovery Toolbox 3.0.0.0Статистика   Отзывы о RAR Recovery Toolbox 3.0.0.0Отзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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RAR Recovery Toolbox - программа предназначена для восстановления файлов из поврежденных RAR-архивов. Программа сканирует архив, выделяет структуру данных, и пытается восстановить максимум информации из поврежденного файла. Используя несколько различных алгоритмов восстановления, утилита позволяет добиться минимальной потери полезных данных, содержащихся в испорченном архиве. Также производится проверка целостности данных, что позволяет повысить качество восстановления. По окончанию работы программа выдает полный отчет о восстановлении данных.

Интуитивно понятный и удобный интерфейс дает возможность легкой работы с программой даже для неподготовленного пользователя. При этом процесс восстановления делится на несколько этапов, каждый из которых последовательно выполняется в отдельном окне, что еще больше упрощает работу с программой. Во время восстановления данных программа никаким образом не модифицирует сам поврежденный архив, она лишь извлекает файлы и сохраняет их на жесткий диск. При сохранении папок и файлов структура данных соответствует исходной, также неизменными остаются имена файлов и директорий.

Основные возможности программы:

  • Восстановление зашифрованных данных;
  • Работа с RAR-архивами, защищенных паролем;
  • Восстановление данных с поврежденных носителей информации (дискеты, компакт-диски, Zip-Drive и другие);
  • Возможность работы с RAR-архивами через локальную сеть;
  • Использование нескольких независимых алгоритмов работы позволяет восстановить максимум полезной информации из поврежденного архива.

Основные ситуации повреждения архивов RAR:

  • Некорректное завершение работы операционной системы (сбой в электропитании, перезапуск системы посредством кнопки «RESET» и другие);
  • Действие некоторых вирусов;
  • Некорректная работы антивирусов;
  • При неполном скачивании/копировании архива из сети;
  • Ошибки работы некоторых программ с архивами.
  • И т.д. и т.п.

В незарегистрированной версии программы пользователи не могут сохранять данные на жесткий диск.

RAR Recovery Toolbox
RAR Recovery Toolbox
RAR Recovery Toolbox
RAR Recovery Toolbox
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $19.75
Ограничение в работе программынедоступно сохранение
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 17 479
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе RAR Recovery Toolbox

Вадим про RAR Recovery Toolbox 1.2.17.41 [17-01-2020]

В демо режиме не работает сохранение. А зачем тогда нужен демо режим? Сделали бы ограничение на количество сохраненных файлов хотя бы.
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Игорь про RAR Recovery Toolbox 1.2.17.41 [05-10-2015]

НЕ работает программа!!!!!!
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Дмитрий М. про RAR Recovery Toolbox 1.1.10.21 [02-01-2010]

Вообще этих программ для восстановления файлов развелось. Сделали бы одну, нормальную, мне еще пока ни одна не приглянулась.
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