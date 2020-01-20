RAR Recovery Toolbox - программа предназначена для восстановления файлов из поврежденных RAR-архивов. Программа сканирует архив, выделяет структуру данных, и пытается восстановить максимум информации из поврежденного файла. Используя несколько различных алгоритмов восстановления, утилита позволяет добиться минимальной потери полезных данных, содержащихся в испорченном архиве. Также производится проверка целостности данных, что позволяет повысить качество восстановления. По окончанию работы программа выдает полный отчет о восстановлении данных.

Интуитивно понятный и удобный интерфейс дает возможность легкой работы с программой даже для неподготовленного пользователя. При этом процесс восстановления делится на несколько этапов, каждый из которых последовательно выполняется в отдельном окне, что еще больше упрощает работу с программой. Во время восстановления данных программа никаким образом не модифицирует сам поврежденный архив, она лишь извлекает файлы и сохраняет их на жесткий диск. При сохранении папок и файлов структура данных соответствует исходной, также неизменными остаются имена файлов и директорий.

Основные возможности программы:

Восстановление зашифрованных данных;

Работа с RAR-архивами, защищенных паролем;

Восстановление данных с поврежденных носителей информации (дискеты, компакт-диски, Zip-Drive и другие);

Возможность работы с RAR-архивами через локальную сеть;

Использование нескольких независимых алгоритмов работы позволяет восстановить максимум полезной информации из поврежденного архива.

Основные ситуации повреждения архивов RAR:

Некорректное завершение работы операционной системы (сбой в электропитании, перезапуск системы посредством кнопки «RESET» и другие);

Действие некоторых вирусов;

Некорректная работы антивирусов;

При неполном скачивании/копировании архива из сети;

Ошибки работы некоторых программ с архивами.

И т.д. и т.п.

В незарегистрированной версии программы пользователи не могут сохранять данные на жесткий диск.