Vetton Wallpapers

Classic Shell 4.3.1 Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант оформления меню "Пуск" в Windows 7. Также приложение предоставляет Desktop Wallpaper Manager 2.0.33 Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется IconPackager 10.02 IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже

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