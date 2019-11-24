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Vetton Wallpapers 1.59
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4.58 из 5, всего оценок - 69
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- Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Vetton Wallpapers - бесплатная программа, предназначенная для автоматической смены обоев на рабочем столе.
Присутствует возможность загрузки новых обоев через интернет с сайта vetton.ru.
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Отзывы о программе Vetton Wallpapers
Julia про Vetton Wallpapers 1.58 [26-10-2019]
Пользуюсь программой лет 10, ещё с XP. Прекрасно справляется со сменой обоев на любой системе: XP, 7x86_x64, 8.1x64, 10x64. Проверено лично. Господа, у кого не работает программа, проверьте, все ли нужные драйвера и системные библиотеки установлены.
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Julik про Vetton Wallpapers 1.58 [19-12-2018]
Программа отличная. Пользуюсь лет 6. Проверена на ХР, 7х32, х64, 8.1 х64. Работает без нареканий.
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Guests про Vetton Wallpapers 1.58 [19-12-2017]
Используйте DesctopMania
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Saida про Vetton Wallpapers 1.58 [03-08-2015]
Самая лучшая программа по смене обоев. Простая и удовлетворяющая всем требованиям. Пользуюсь ею много, много лет. Упорно держалась на любимой XP, но жизнь заставляет переходить на более высокие уровни Windows, а там эта программа не работает. Просмотрела много сменщиков обоев, но ни к одному из них душа не легла. Хотела бы через ваш сайт попросить разработчиков усовершенствовать эту программу, чтобы была возможность использовать ее и на других Windows.
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Eddys про Vetton Wallpapers 1.58 [17-09-2012]
Win7 сама меняет обои, блеать!
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