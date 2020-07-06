CloneSpy - эта программа поможет вам найти дубликаты файлов, находящихся на жестком диске. Будет очень удобна для поиска дублей скачанных программ - она их обнаруживает независимо от названия или даты.

Кроме этого, CloneSpy умеет определять разные версии файлов, а также определять файлы нулевой длины. Ещё эта утилита может формировать файлы контрольной суммы из файлов на CD с тем, чтобы определить, нет ли таких же файлов на жестком диске.