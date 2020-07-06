CloneSpy для Windows

CloneSpy 3.43

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Описание CloneSpy 3.43Описание   Скачать CloneSpy 3.43СКАЧАТЬ (4,55 Мб) Скриншоты CloneSpy 3.43Скриншоты (3)   Статистика CloneSpy 3.43Статистика   Отзывы о CloneSpy 3.43Отзывы (9)  
Оцените программу!
4.38 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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CloneSpy - эта программа поможет вам найти дубликаты файлов, находящихся на жестком диске. Будет очень удобна для поиска дублей скачанных программ - она их обнаруживает независимо от названия или даты.

Кроме этого, CloneSpy умеет определять разные версии файлов, а также определять файлы нулевой длины. Ещё эта утилита может формировать файлы контрольной суммы из файлов на CD с тем, чтобы определить, нет ли таких же файлов на жестком диске.

Что нового в CloneSpy 3.43?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
CloneSpy
CloneSpy
CloneSpy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 16 348
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе CloneSpy

Елена про CloneSpy 3.2.4 [31-08-2016]

Программа обнаружила 2 части одного видео, как один и тот же файл. Удаляю данный софт, со своей задачей не справляется.
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overheat про CloneSpy 3.2.2 [10-12-2015]

Ко всему вышесказанному хочу добавить, что программа может создавать bat-файлы для дальнейшей обработки дубликатов, а также создавать вместо удаленных дубликатов ярлыки и символические ссылки.
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Manyprog про CloneSpy 3.13 [03-02-2015]

Я использовал эту программу для поиска одинаковых файлов на моем жестком диске. Программа хорошая и удобная, но слишком долго работает. Для поиска дубликатов я предпочитаю использовать Duplicate Remover Free от http://manyprog.com. Она проще, но работает быстрее.
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(ерж про CloneSpy 2.63 [24-06-2012]

Ну не супер, но хорошая. Там при нахождения клона файла срабатывает прикольный звук. Жалко, что нет английского перевода, хотя при желании разобраться можно вполне.
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qwe про CloneSpy 2.5 [20-02-2010]

ОТЛИЧНАЯ программа !!!
Единственный минус - не всем будет удобно пользоваться ей без русского меню, а в остальном - 5+ !
Работает довольно шустро и оперативку не жрет.
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