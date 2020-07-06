Everything 1.4.1.969
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
FileSeek 6.4
FileSeek - продвинутая утилита для поиска на Вашем компьютере файлов по разным критериям
Duplicate File Finder 7.6.0.0
Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д.
WizTree 3.33
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
AntiDupl.NET 2.3.10
AntiDupl.NET - удобная в работе программа, с помощью которой можно легко находить, отображать дубликаты изображений в основных графических форматах (JPEG, GIF, TIFF,
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по