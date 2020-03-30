HD Tune Pro для Windows

HD Tune Pro 5.75

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Описание HD Tune Pro 5.75Описание   Скачать HD Tune Pro 5.75СКАЧАТЬ (2,15 Мб) Скриншоты HD Tune Pro 5.75Скриншоты (6)   Статистика HD Tune Pro 5.75Статистика   Отзывы о HD Tune Pro 5.75Отзывы (4)  
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4.63 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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HD Tune Pro - функционально расширенная версия бесплатной программы HD Tune, которая предназначена для детального тестирования работоспособности и производительности жестких дисков с различными интерфейсами (SCSI, SATA или IDE), а так же карт памяти и flash-дисков.

В дополнение к тем функциям, которыми владеет бесплатная версия, HD Tune Pro обладает возможностью проводить тесты на запись, безопасным удалением файлов, настройкой режима AAM, расширенным мониторингом дисков, средствами просмотра загрузки и состояния дисков, командами для тестирования из командной строки и т.д.

HD Tune Pro
HD Tune Pro
HD Tune Pro
HD Tune Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $38.00
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)87 / 132 343
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе HD Tune Pro

Макс про HD Tune Pro 4.60 [10-12-2010]

у меня она сама закрывается, где-то через минуту, никто не знает почему?
3 | 13 | Ответить

Максим про HD Tune Pro 4.50 [31-08-2010]

Скажите у кого есть эта прога, у вас работает тест на скорость записи? у меня почему-то нет, только скорость чтения(
2 | 2 | Ответить

Фартовый про HD Tune Pro 4.01 [05-02-2010]

А че он мой плеер не хочет проверять((((((((((((((
вот мой плеер NEXX NMP-280
2 | 2 | Ответить

Кузя про HD Tune Pro 3.10 [25-05-2009]

Прога хорошая в реале,crack к ней нашел и пользуюся
6 | 16 | Ответить

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