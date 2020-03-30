HD Tune Pro - функционально расширенная версия бесплатной программы HD Tune, которая предназначена для детального тестирования работоспособности и производительности жестких дисков с различными интерфейсами (SCSI, SATA или IDE), а так же карт памяти и flash-дисков.

В дополнение к тем функциям, которыми владеет бесплатная версия, HD Tune Pro обладает возможностью проводить тесты на запись, безопасным удалением файлов, настройкой режима AAM, расширенным мониторингом дисков, средствами просмотра загрузки и состояния дисков, командами для тестирования из командной строки и т.д.