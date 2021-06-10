Movavi Video Converter для Windows
|Оценка:
|3.92/5 голосов - 238
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 990 руб. | Купить
|Ограничение:
|7 дней, водяной знак на выходных файлах
|Версия:
|21.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Movavi
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 122 952 | Статистика
|Размер:
|42,44 Мб
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Movavi Video Converter — мощная и в то же время простая в использовании программа для конвертации видео и незащищенных DVD в любой видеоформат и для любого видеоустройства.
С Movavi Video Converter вы можете:
- Конвертировать видео и незащищенные DVD во все популярные видео и аудио форматы : AVI (DivX, XviD, др.), MP4 (Sony PSP, Apple iPod), WMV, ASF, 3GP, 3GP2, MOV, DVD, VOB, IFO, MPEG 1,2,4, VCD, SVCD, H.263, H.264, RM, WAV, MOD и многие другие.
- Сохранять видео и незащищенные DVD для любых моделей мобильных телефонов и планшетов, консолей и медиаплееров, включая устройства Apple: iPhone, iPad, iPod, Android-устройства, телефоны Samsung, Nokia, HTC и другие. Movavi Конвертер Видео содержит встроенные пресеты для различных видов мобильных устройств для быстрой и удобной конвертации.
- Сохранять DVD-фильмы на вашем компьютере в нужном вам формате. Вы можете выбрать язык звука и субтитров, а также сохранять понравившиеся саундтреки!
- Конвертировать любой выбранный фрагмент видео за несколько секунд. Просто выберите необходимый фрагмент для каждого открытого в программе видео или DVD и сконвертируйте их в нужный вам формат одним нажатием кнопки.
- Создавать фотогалереи из вашего видео. У вас есть яркое незабываемое видео? Воспользуйтесь функцией Галерея и создайте из этого видео коллекцию фотографий, автоматически или вручную.
- Уникальная панель редактирования: Movavi Видео Конвертер - единственный конвертер видео, предлагающий удобную панель для быстрого доступа к инструментам редактирования видео и DVD: повернуть, обрезать, настроить видео, наложить текст/логотип.
Ключевые особенности:
- Содержит готовые пресеты и конвертирует в видео форматы, оптимальные для просмотра видео онлайн и на мобильных устройствах;
- Благодаря функции SuperSpeed изменение формата может происходить буквально за секунды;
- Аппаратное ускорение на компьютерах Intel делает обработку файлов еще быстрее. Программа оптимизирована под процессоры Intel последнего поколения;
- Для продвинутых пользователей: возможность ручной настройки характеристик аудио и видео;
- Конвертирует сколько угодно много файлов одновременно;
- Имеет функцию просмотра видео на полном экране;
- Позволяет сохранять саундтреки из выбранного фрагмента видео;
- Соединяет видео файлы любых форматов в один фильм.
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Отзывы о программе Movavi Video Converter
baur про Movavi Video Converter 21.2.0 [30-05-2021]
При покупке не предупреждает что это просто подписка на год, за обновление придется платить полную стоимость, скидка для новичков и для тех кто обновляется одинаково ...
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Людмила про Movavi Video Converter 21.0.0 [21-01-2021]
Лохотрон полный! Оплатила. Программа не скачалась на ПК. Пишет, пробуйте на другое устройство. Так что дело до ключа не дошло.
Деньги не вернули.
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Алексей про Movavi Video Converter 20.2.1 [25-08-2020]
Приобрел программу неделю назад в steam. Объектно, скажу следующее:
1. Достоинства: Быстро конвертирует. Увеличивает FPS до 120 к/с, увеличивает битрейт. Вот, пожалуй, и все достоинства.
2. Недостатки: Основное, это при конвертации с увеличением размера экрана, например,до 1920х1080, изменяется соотношение сторон, в сторону искажений, либо обрезан, либо, не пропорционален. Отсутствует codek H.265 HEVC. Что, для конвертера 2020 года, очень странно.Не соединяет несколько видеороликов в один. Вот, пожалуй и все. На основании выше изложенного, в таком виде, в данной программе не вижу смысла. Т.к., конвертирует, более менее, исходный, просто в другой формат.
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Stronger про Movavi Video Converter 20.2.0 [07-07-2020]
Отвратительная программа. Комп с топовым железом и 16 гб рам еле тянет эту супер прожорливую программу, но с горем пополам сохранял за час 30 минутные ролики. В процессе были глюки, фризы, программа вылетала и перезагружалась. Но последнее меня просто убило и напрочь отбило охоту пользоваться этим бревном. ПОЧЕМУ ФАЙЛЫ МР4 ЗАПИСАННЫЕ СО СМАРТФОНА, ПРОГРАММА ПЕРЕСТАЛА ВИДЕТЬ??? Только звук, а видео как и не было. Уже и кодеки все которые есть в мире поставил, всё равно не видит. Объясните пожалуйста, что это за ерунда? Если вы забросили свою программу и забили на пользователей, так признайте это и открыто скажите. Люди платят не маленькие деньги, и в итоге имеют кучу проблем. PS. А их фейковые положительные отзывы, это конечно эпик фейл...
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Привет в ответ Stronger про Movavi Video Converter 21.0.0 [31-12-2020]
Руки кривые, дружище! Выпрями????️????
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Максим про Movavi Video Converter 20.1.2 [08-04-2020]
Водяной знак вообще не в тему на тестовом периоде. Не рекомендую...
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