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Movavi Video Converter для Windows

Описание
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Оценка: 3.92/5 голосов - 238
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 990 руб. | Купить
Ограничение:7 дней, водяной знак на выходных файлах
Версия:21.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 122 952 | Статистика
Размер:42,44 Мб
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Movavi Video Converter — мощная и в то же время простая в использовании программа для конвертации видео и незащищенных DVD в любой видеоформат и для любого видеоустройства.

С Movavi Video Converter вы можете:

  1. Конвертировать видео и незащищенные DVD во все популярные видео и аудио форматы : AVI (DivX, XviD, др.), MP4 (Sony PSP, Apple iPod), WMV, ASF, 3GP, 3GP2, MOV, DVD, VOB, IFO, MPEG 1,2,4, VCD, SVCD, H.263, H.264, RM, WAV, MOD и многие другие.
  2. Сохранять видео и незащищенные DVD для любых моделей мобильных телефонов и планшетов,  консолей и медиаплееров, включая устройства Apple: iPhone, iPad, iPod, Android-устройства, телефоны Samsung, Nokia, HTC и другие. Movavi Конвертер Видео содержит встроенные пресеты для различных видов мобильных устройств для быстрой и удобной конвертации.
  3. Сохранять DVD-фильмы на вашем компьютере в нужном вам формате. Вы можете выбрать язык звука и субтитров, а также сохранять понравившиеся саундтреки!
  4. Конвертировать любой выбранный фрагмент видео за несколько секунд. Просто выберите необходимый фрагмент для каждого открытого в программе видео или DVD и сконвертируйте их в нужный вам формат одним нажатием кнопки.
  5. Создавать фотогалереи из вашего видео. У вас есть яркое незабываемое видео? Воспользуйтесь функцией Галерея и создайте из этого видео коллекцию фотографий, автоматически или вручную.
  6. Уникальная панель редактирования: Movavi Видео Конвертер - единственный конвертер видео, предлагающий удобную панель для быстрого доступа к инструментам редактирования видео и DVD: повернуть, обрезать, настроить видео, наложить текст/логотип.

Ключевые особенности:

  • Содержит готовые пресеты и конвертирует в видео форматы, оптимальные для просмотра видео онлайн и на мобильных устройствах;
  • Благодаря функции SuperSpeed изменение формата может происходить буквально за секунды;
  • Аппаратное ускорение на компьютерах Intel делает обработку файлов еще быстрее. Программа оптимизирована под процессоры Intel последнего поколения;
  • Для продвинутых пользователей: возможность ручной настройки характеристик аудио и видео;
  • Конвертирует сколько угодно много файлов одновременно;
  • Имеет функцию просмотра видео на полном экране;
  • Позволяет сохранять саундтреки из выбранного фрагмента видео;
  • Соединяет видео файлы любых форматов в один фильм.
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Отзывы о программе Movavi Video Converter

baur про Movavi Video Converter 21.2.0 [30-05-2021]

При покупке не предупреждает что это просто подписка на год, за обновление придется платить полную стоимость, скидка для новичков и для тех кто обновляется одинаково ...
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Людмила про Movavi Video Converter 21.0.0 [21-01-2021]

Лохотрон полный! Оплатила. Программа не скачалась на ПК. Пишет, пробуйте на другое устройство. Так что дело до ключа не дошло.
Деньги не вернули.
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Алексей про Movavi Video Converter 20.2.1 [25-08-2020]

Приобрел программу неделю назад в steam. Объектно, скажу следующее:
1. Достоинства: Быстро конвертирует. Увеличивает FPS до 120 к/с, увеличивает битрейт. Вот, пожалуй, и все достоинства.
2. Недостатки: Основное, это при конвертации с увеличением размера экрана, например,до 1920х1080, изменяется соотношение сторон, в сторону искажений, либо обрезан, либо, не пропорционален. Отсутствует codek H.265 HEVC. Что, для конвертера 2020 года, очень странно.Не соединяет несколько видеороликов в один. Вот, пожалуй и все. На основании выше изложенного, в таком виде, в данной программе не вижу смысла. Т.к., конвертирует, более менее, исходный, просто в другой формат.
3 | | Ответить

Stronger про Movavi Video Converter 20.2.0 [07-07-2020]

Отвратительная программа. Комп с топовым железом и 16 гб рам еле тянет эту супер прожорливую программу, но с горем пополам сохранял за час 30 минутные ролики. В процессе были глюки, фризы, программа вылетала и перезагружалась. Но последнее меня просто убило и напрочь отбило охоту пользоваться этим бревном. ПОЧЕМУ ФАЙЛЫ МР4 ЗАПИСАННЫЕ СО СМАРТФОНА, ПРОГРАММА ПЕРЕСТАЛА ВИДЕТЬ??? Только звук, а видео как и не было. Уже и кодеки все которые есть в мире поставил, всё равно не видит. Объясните пожалуйста, что это за ерунда? Если вы забросили свою программу и забили на пользователей, так признайте это и открыто скажите. Люди платят не маленькие деньги, и в итоге имеют кучу проблем. PS. А их фейковые положительные отзывы, это конечно эпик фейл...
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Привет в ответ Stronger про Movavi Video Converter 21.0.0 [31-12-2020]

Руки кривые, дружище! Выпрями????️????
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Максим про Movavi Video Converter 20.1.2 [08-04-2020]

Водяной знак вообще не в тему на тестовом периоде. Не рекомендую...
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