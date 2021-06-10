Отзывы о программе Movavi Video Converter

baur При покупке не предупреждает что это просто подписка на год, за обновление придется платить полную стоимость, скидка для новичков и для тех кто обновляется одинаково ...

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Людмила Лохотрон полный! Оплатила. Программа не скачалась на ПК. Пишет, пробуйте на другое устройство. Так что дело до ключа не дошло.

Деньги не вернули.

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Алексей Приобрел программу неделю назад в steam. Объектно, скажу следующее:

1. Достоинства: Быстро конвертирует. Увеличивает FPS до 120 к/с, увеличивает битрейт. Вот, пожалуй, и все достоинства.

2. Недостатки: Основное, это при конвертации с увеличением размера экрана, например,до 1920х1080, изменяется соотношение сторон, в сторону искажений, либо обрезан, либо, не пропорционален. Отсутствует codek H.265 HEVC. Что, для конвертера 2020 года, очень странно.Не соединяет несколько видеороликов в один. Вот, пожалуй и все. На основании выше изложенного, в таком виде, в данной программе не вижу смысла. Т.к., конвертирует, более менее, исходный, просто в другой формат.

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Stronger Отвратительная программа. Комп с топовым железом и 16 гб рам еле тянет эту супер прожорливую программу, но с горем пополам сохранял за час 30 минутные ролики. В процессе были глюки, фризы, программа вылетала и перезагружалась. Но последнее меня просто убило и напрочь отбило охоту пользоваться этим бревном. ПОЧЕМУ ФАЙЛЫ МР4 ЗАПИСАННЫЕ СО СМАРТФОНА, ПРОГРАММА ПЕРЕСТАЛА ВИДЕТЬ??? Только звук, а видео как и не было. Уже и кодеки все которые есть в мире поставил, всё равно не видит. Объясните пожалуйста, что это за ерунда? Если вы забросили свою программу и забили на пользователей, так признайте это и открыто скажите. Люди платят не маленькие деньги, и в итоге имеют кучу проблем. PS. А их фейковые положительные отзывы, это конечно эпик фейл...

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Привет Stronger Руки кривые, дружище! Выпрями????️????

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