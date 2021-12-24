Hetman Photo Recovery для Windows
|Оценка:
|3.93/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1000 руб. | Купить
|Ограничение:
|восстановление файлов
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|HetmanRecovery.com
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 20 338 | Статистика
|Размер:
|14,63 Мб
|СКАЧАТЬ
Hetman Photo Recovery - программа восстановит удаленные фотографии с фотокамеры, с карты памяти, различных HDD и USB устройств, карт памяти мобильных телефонов.
Ваши удаленные изображения будут восстановлены даже если карта памяти фотоаппарата или логический диск был отформатирован, данные были утеряны при вирусной атаке или произошел сбой оборудования.
Основные возможности программы:
- Поддерживает все популярные типы media cards, различные USB и HDD устройства, фотокамеры и т.д.
- Поддерживает все основные типы файловых систем : VFAT, FAT12 / 16 / 32, NTFS / NTFS4 / NTFS5
- Вы можете просмотреть и выбрать изображения для восстановления
- Поддерживает основные типы изображений для восстановления: *.bmp, *.cel, *.ico, *.jpe, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.psd, *.tga, *.tif, *.tiff, *.wmf и т.д.
- Восстанавливает изображения в RAW формате: *.032, *.3fr, *.bmq, *.cr2, *.crw, *.cs1, *.dc2, *.dcr, *.raw, *.rdc, *.sr2, *.srf, *.x3f и т.д.
- Улучшен пользовательский интерфейс
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Отзывы о программе Hetman Photo Recovery
наблюдатель про Hetman Photo Recovery 4.5 [07-03-2017]
хз, пашет норм, на дедлайне чуть не страданул было дело, помогло однако. воткнул на win 10
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Валерий про Hetman Photo Recovery 2.0.0.10 [16-06-2011]
Плохая программа. Диск Е в результате сбоя стал RAW, так эта прога не видит этот раздел, куда там ещё что-то восстановить. Лажа.
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oldon про Hetman Photo Recovery 2.0 [23-02-2011]
Hetman Photo Recovery 2011 - обновленная и улучшенная программа,которая восстановит удаленные фотографии с фотокамер, карт памяти фотоаппаратов, различных HDD и USB устройств, карт памяти мобильных телефонов.
Обновленная утилита Hetman Uneraser 2011 предназначена для быстрого восстановления удаленных в результате программного сбоя или вирусной атаки данных. Работает со всеми типами носителей информации и поддерживает все типы файлов.
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