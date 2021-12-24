Отзывы о программе Hetman Photo Recovery

наблюдатель хз, пашет норм, на дедлайне чуть не страданул было дело, помогло однако. воткнул на win 10

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yriy лажа

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Валерий Плохая программа. Диск Е в результате сбоя стал RAW, так эта прога не видит этот раздел, куда там ещё что-то восстановить. Лажа.

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