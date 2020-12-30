Aml Maple для Windows
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 22
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
|Ограничение:
|40 дней
|Версия:
|6.17 build 784 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|G&G Software
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 728 | Статистика
|Размер:
|1,1 Мб
|СКАЧАТЬ
Aml Maple - небольшая утилитка, показывающая текущую раскладку клавиатуры (язык ввода) в мышином и текстовом курсоре, а не где-то там, в какой-то языковой панели, на другом конце экрана.
Индикатор языка теперь постоянно будет перед глазами, причем именно в том месте, куда и обращен ваш взгляд — в точке ввода текста.
Показывает флаг страны или название языка. Также может изменять цвет текстового курсора в зависимости от языка.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...
Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.426 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной...
Отзывы о программе Aml Maple
Алексей про Aml Maple 6.14 build 779 [29-12-2020]
Программа отвратительная. Поддержки никакой. Не работает подсветка курсора. Заплатил как дурак 700 руб. Теперь жалею. Сейчас установил себе everylang про. Пока нравится. Что мне надо есть - значок RU рядом с курсором когда ввожу текст. И он есть во всех программах. Так что AML Maple на помойку.
| | Ответить
Дмитрий про Aml Maple 6.01 build 753 [18-02-2020]
Буду краток, что не понравилось: 1)активность жёсткого диска (смотрел по диспетчеру задач), прога постоянно что то считывает и записывает (может это шпионская прога?), 2) В Яндекс браузере не работает цветная каретка. В итоге отказался от этой проги.
| | Ответить
Александр про Aml Maple 5.37 build 721 [21-02-2018]
Лучше Flean не придумано. Бесплатно и выполняет все свои функции.
2 | 4 | Ответить
Евгений про Aml Maple 5.02 build 682 [18-02-2017]
Купил эту программу и пожалел, своих денег она не стоит. Автор программы - странный человек, сначала я прождал свою лицензию больше недели, потому что автор отдыхал. А через время, обнаруживаю что автор меняет версию с 4.00 на 5.00 и моя лицензия уже не действует. Причем изменений явных, практически 0. Просто очередной способ еще раз выманить деньги.
Ну и сама программа работает отвратительно, то ключ невозможно вставить нормально, отсутствуют необходимые параметры, плохая совместимость с новыми ОС.
Да что уж говорить, зайдите на официальный сайт и посмотрите дизайн аля 2000, вот так-вот все и в программе.
3 | 3 | Ответить
Антон про Aml Maple 4.25 build 640 [21-01-2016]
Заменяет системный курсор своим и периодически он так и остается в системе после закрытия программы. Также не работает в некоторых программах, к примеру в Visual Studio,перешел на everylang, намного лучше работает.
2 | 2 | Ответить