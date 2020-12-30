Aml Maple - небольшая утилитка, показывающая текущую раскладку клавиатуры (язык ввода) в мышином и текстовом курсоре, а не где-то там, в какой-то языковой панели, на другом конце экрана.

Индикатор языка теперь постоянно будет перед глазами, причем именно в том месте, куда и обращен ваш взгляд — в точке ввода текста.

Показывает флаг страны или название языка. Также может изменять цвет текстового курсора в зависимости от языка.