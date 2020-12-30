Aml Maple для Windows

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Оценка: 4.40/5 голосов - 22
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение:40 дней
Версия:6.17 build 784 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 728 | Статистика
Размер:1,1 Мб
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Aml Maple скриншот № 1
Aml Maple скриншот № 2

Aml Maple - небольшая утилитка, показывающая текущую раскладку клавиатуры (язык ввода) в мышином и текстовом курсоре, а не где-то там, в какой-то языковой панели, на другом конце экрана.

Индикатор языка теперь постоянно будет перед глазами, причем именно в том месте, куда и обращен ваш взгляд — в точке ввода текста.

Показывает флаг страны или название языка. Также может изменять цвет текстового курсора в зависимости от языка.

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Отзывы о программе Aml Maple

Алексей про Aml Maple 6.14 build 779 [29-12-2020]

Программа отвратительная. Поддержки никакой. Не работает подсветка курсора. Заплатил как дурак 700 руб. Теперь жалею. Сейчас установил себе everylang про. Пока нравится. Что мне надо есть - значок RU рядом с курсором когда ввожу текст. И он есть во всех программах. Так что AML Maple на помойку.
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Дмитрий про Aml Maple 6.01 build 753 [18-02-2020]

Буду краток, что не понравилось: 1)активность жёсткого диска (смотрел по диспетчеру задач), прога постоянно что то считывает и записывает (может это шпионская прога?), 2) В Яндекс браузере не работает цветная каретка. В итоге отказался от этой проги.
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Александр про Aml Maple 5.37 build 721 [21-02-2018]

Лучше Flean не придумано. Бесплатно и выполняет все свои функции.
2 | 4 | Ответить

Евгений про Aml Maple 5.02 build 682 [18-02-2017]

Купил эту программу и пожалел, своих денег она не стоит. Автор программы - странный человек, сначала я прождал свою лицензию больше недели, потому что автор отдыхал. А через время, обнаруживаю что автор меняет версию с 4.00 на 5.00 и моя лицензия уже не действует. Причем изменений явных, практически 0. Просто очередной способ еще раз выманить деньги.
Ну и сама программа работает отвратительно, то ключ невозможно вставить нормально, отсутствуют необходимые параметры, плохая совместимость с новыми ОС.
Да что уж говорить, зайдите на официальный сайт и посмотрите дизайн аля 2000, вот так-вот все и в программе.
3 | 3 | Ответить

Антон про Aml Maple 4.25 build 640 [21-01-2016]

Заменяет системный курсор своим и периодически он так и остается в системе после закрытия программы. Также не работает в некоторых программах, к примеру в Visual Studio,перешел на everylang, намного лучше работает.
2 | 2 | Ответить

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