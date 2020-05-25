Программы для Windows » Деловые программы » Документы » Архив документов для Windows
Архив документов для Windows

Архив документов 2.645

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Архив документов 2.645Описание   Скачать Архив документов 2.645СКАЧАТЬ (12,43 Мб) Скриншоты Архив документов 2.645Скриншоты (4)   Статистика Архив документов 2.645Статистика   Отзывы о Архив документов 2.645Отзывы (3)  
Оцените программу!
3.55 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.55 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Архив документов - система электронного документооборота и автоматизации делопроизводства на предприятии. Программа позволяет систематизировать учет и хранение документов, обеспечивает контроль исполнения документов на всех стадиях по срокам и ответственным, отслеживать движение документов, кто что когда взял, вернул.

По каждому документу можно фиксировать произвольную дополнительную информацию, удобный поиск и продвинутый анализ, гибкая настройка прав доступа, сетевой и многопользовательский режимы, отслеживание истории изменений и многие другие удобства.

Удобная сортировка и фильтрация по любому полю, экспорт напрямую в Excel, генерация документов Word на основе шаблонов (договоров, счетов), сетевой и многопользовательский режимы, ведение истории изменений. Вы можете создавать новые таблицы в базе данных, добавлять новые поля к ним (как хранимые, так и вычисляемые, в том числе по формулам типа SELECT…), хранить в базе данных картинки, определять ниспадающие списки и значения в них, привязывать подчиненные таблицы, считать итоги по формулам, строить дерево по заданным полям и другие удобства.

Что нового в Архив документов 2.645?
  • Улучшения по быстрому поиску
Архив документов
Архив документов
Архив документов
Архив документов
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3000 руб
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 14 763
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы - Ведение дел - Зарплата и кадры
ТОП-сегодня раздела "Документы"
 

Бизнес Пак 7.20 (сборка 4465 от 22.04.2020)

Бизнес Пак - программа выводит платёжные поручения, счета-фактуры, книгу продаж, счета, накладные, в том числе формы Торг-12 и М-15, приходные и расходные кассовые

WindowsExcel 2020.1.0.1238

Бесплатный редактор электронных таблиц WindowsExcel предоставляет пользователю поддержку всех форматов XLS, CSV, ODS, возможность работы с документами быстрее

Кадры Плюс 7.1.6

Кадры Плюс - мощное профессиональное приложение для автоматизации работы отдела кадров любой организации, которая позволяет с легкостью создавать любые приказы,

Полисы ОСАГО 1.0.9

Полисы ОСАГО - программа предназначена для заполнения бланков полисов ОСАГО. Может быть полезна страховым компаниям, страховым агентам, работающим с разными

PDF Candy Desktop 2.89

Универсальный инструмент для конвертации PDF файлов в различные форматы (PDF в DOC, PDF в JPG и т. д.). Позволяет пользователю конвертировать документы, электронные

Печать конвертов 1.4

Печать конвертов - программа предназначена для регистрации писем и печати адресной информации (поля Куда, Откуда, Индекс) на почтовые конверты форматов С6, Е65/DL,

скачать Adguard

Отзывы о программе Архив документов

Строитель жилья про Архив документов 2.72 [31-08-2013]

Полезная программа для организаций занимающихся капитадьным ремонтом много квартирных домов.При необходимости можно расширить функциональные возможности,добавить фото,видео материалы и т.д..
7 | 3 | Ответить

дар про Архив документов 2.6/1.8 [03-04-2010]

Вобщем, то не работает.
3 | 9 | Ответить

раф про Архив документов 2.0 [07-03-2010]

полная дрянь
4 | 13 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 