Архив документов - система электронного документооборота и автоматизации делопроизводства на предприятии. Программа позволяет систематизировать учет и хранение документов, обеспечивает контроль исполнения документов на всех стадиях по срокам и ответственным, отслеживать движение документов, кто что когда взял, вернул.
По каждому документу можно фиксировать произвольную дополнительную информацию, удобный поиск и продвинутый анализ, гибкая настройка прав доступа, сетевой и многопользовательский режимы, отслеживание истории изменений и многие другие удобства.
Удобная сортировка и фильтрация по любому полю, экспорт напрямую в Excel, генерация документов Word на основе шаблонов (договоров, счетов), сетевой и многопользовательский режимы, ведение истории изменений. Вы можете создавать новые таблицы в базе данных, добавлять новые поля к ним (как хранимые, так и вычисляемые, в том числе по формулам типа SELECT…), хранить в базе данных картинки, определять ниспадающие списки и значения в них, привязывать подчиненные таблицы, считать итоги по формулам, строить дерево по заданным полям и другие удобства.
Печать конвертов - программа предназначена для регистрации писем и печати адресной информации (поля Куда, Откуда, Индекс) на почтовые конверты форматов С6, Е65/DL,
Отзывы о программе Архив документов
Строитель жилья про Архив документов 2.72 [31-08-2013]
Полезная программа для организаций занимающихся капитадьным ремонтом много квартирных домов.При необходимости можно расширить функциональные возможности,добавить фото,видео материалы и т.д.. 7 | 3 | Ответить