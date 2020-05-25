Архив документов - система электронного документооборота и автоматизации делопроизводства на предприятии. Программа позволяет систематизировать учет и хранение документов, обеспечивает контроль исполнения документов на всех стадиях по срокам и ответственным, отслеживать движение документов, кто что когда взял, вернул.

По каждому документу можно фиксировать произвольную дополнительную информацию, удобный поиск и продвинутый анализ, гибкая настройка прав доступа, сетевой и многопользовательский режимы, отслеживание истории изменений и многие другие удобства.

Удобная сортировка и фильтрация по любому полю, экспорт напрямую в Excel, генерация документов Word на основе шаблонов (договоров, счетов), сетевой и многопользовательский режимы, ведение истории изменений. Вы можете создавать новые таблицы в базе данных, добавлять новые поля к ним (как хранимые, так и вычисляемые, в том числе по формулам типа SELECT…), хранить в базе данных картинки, определять ниспадающие списки и значения в них, привязывать подчиненные таблицы, считать итоги по формулам, строить дерево по заданным полям и другие удобства.