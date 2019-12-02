Power Data Recovery - мощное средство для восстановления утерянных по разным причинам данных с жестких и SD дисков, Flash-карт, CD/DVD, USB-дисков, Memory Stick и других накопителей информации.

Бывает, что в результате случайного удаления, форматирования, атаки вирусов, проблем при создании разделов, неправильном выключении компьютера, форматировании носителя, воздействия различных программ, повреждения загрузочного сектора MBR и т.д., становятся недоступными важные файлы на ПК, получить доступ к которым невозможно. В этом случае прибегают к помощи утилит восстановления данных, одной из которых и является Power Data Recovery.

Эта программа содержит 5 модулей восстановления:

восстановление удаленных данных,

восстановление CD/DVD,

восстановление цифровых медиа данных,

восстановление поврежденных разделов диска,

восстановление удаленных разделов.

Программа использует специально разработанные алгоритмы сканирования носителей информации, выявляя малейшие следы и остатки данных, с помощью которых и удается восстанавливать файлы с максимальной точностью.

Работать с ней достаточно легко и удобно благодаря интуитивно понятному интерфейсу и пошаговому мастеру, который поможет определиться с необходимыми действиями на каждом этапе восстановления. В целом, для "возвращения к жизни" утерянных файлов нужно сделать 3 основных шага: определиться с модулем восстановления, указать носитель данных и запустить его сканирование, выбрать для восстановления нужные файлы среди найденных. При этом доступен предварительный просмотр, что особенно удобно, когда не знаете точное название файла.

Одним словом, если Вам нужно восстановить какие-либо данные с любого носителя, то рекомендуем обратить внимание на данную программу от MiniTool Solution.