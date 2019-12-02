Power Data Recovery для Windows

Power Data Recovery 8.6 Free

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Power Data Recovery 8.6 FreeОписание   Скачать Power Data Recovery 8.6 FreeСКАЧАТЬ (46,24 Мб) Скриншоты Power Data Recovery 8.6 FreeСкриншоты (2)   Статистика Power Data Recovery 8.6 FreeСтатистика   Отзывы о Power Data Recovery 8.6 FreeОтзывы (19)  
Оцените программу!
4.49 из 5, всего оценок - 110
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Power Data Recovery - мощное средство для восстановления утерянных по разным причинам данных с жестких и SD дисков, Flash-карт, CD/DVD, USB-дисков, Memory Stick и других накопителей информации.

Бывает, что в результате случайного удаления, форматирования, атаки вирусов, проблем при создании разделов, неправильном выключении компьютера, форматировании носителя, воздействия различных программ, повреждения загрузочного сектора MBR и т.д., становятся недоступными важные файлы на ПК, получить доступ к которым невозможно. В этом случае прибегают к помощи утилит восстановления данных, одной из которых и является Power Data Recovery.

Эта программа содержит 5 модулей восстановления:

  • восстановление удаленных данных,
  • восстановление CD/DVD,
  • восстановление цифровых медиа данных,
  • восстановление поврежденных разделов диска,
  • восстановление удаленных разделов.

Программа использует специально разработанные алгоритмы сканирования носителей информации, выявляя малейшие следы и остатки данных, с помощью которых и удается восстанавливать файлы с максимальной точностью.

Работать с ней достаточно легко и удобно благодаря интуитивно понятному интерфейсу и пошаговому мастеру, который поможет определиться с необходимыми действиями на каждом этапе восстановления. В целом, для "возвращения к жизни" утерянных файлов нужно сделать 3 основных шага: определиться с модулем восстановления, указать носитель данных и запустить его сканирование, выбрать для восстановления нужные файлы среди найденных. При этом доступен предварительный просмотр, что особенно удобно, когда не знаете точное название файла.

Одним словом, если Вам нужно восстановить какие-либо данные с любого носителя, то рекомендуем обратить внимание на данную программу от MiniTool Solution.

Примечание. В бесплатной версии доступно суммарное восстановление данных объемом не более 1 Гб.

Power Data Recovery
Power Data Recovery
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 143 489
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

Recuva 1.53.1087

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым

HDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с

Password Cracker 4.38

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо

R-Studio 8.12 build 175573

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти,

Advanced Archive Password Recovery 4.54.110

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

R.saver 6.22 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,

скачать Adguard

Отзывы о программе Power Data Recovery

Николай про Power Data Recovery 7.5 Free [09-04-2018]

Пробовал аналоговую прогу Icare data recovery, выдавала ошибку при завершении сканирования, хз, посмотрел на отзывы, надеюсь эта программа действительно хорошая и вылетать не будет.
| | Ответить

Елена про Power Data Recovery 7.5 Free [06-03-2018]

Почему-то программа не видит телефон.. Отладку USB сделала...
8 | 8 | Ответить

Евгений про Power Data Recovery 7.0 Free [10-08-2017]

Фиговая программа. Проверка жесткого диска 450 Гб, у которого формат RAW заняла 7 часов, после чего выдала Ошибку
| | Ответить

вика про Power Data Recovery 7.0 Free [28-03-2016]

забыла пороль на телефоне потскажите программу
1 | 11 | Ответить

Sabina про Power Data Recovery 7.0 Free [16-12-2015]

А программа может восстановить повреждённые скрытые файлы на телефоне?
10 | 21 | Ответить

Читать все отзывы (19) / Добавить отзыв
 