Exiland Backup для Windows

Оценка: 4.33/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 1150 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:Standard 7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 025 | Статистика
Размер:12.88 Мб
Exiland Backup - простая и удобная программа резервного копирования файлов как в автоматическом режиме (по расписанию), так и по требованию пользователя.

Сохранение резервных копий возможно как на компьютере, где установлена программа, так и на сменных дисках, включая Flash-устройства, а также на любой машине в локальной сети. Для надежности, Вы можете указать дублирование резервных копий на любые носители, включая FTP-сервера.

Основные возможности программы Exiland Backup:

  • Создание резервных копий автоматически, либо по требованию пользователя
  • Гибкая настройка расписания для каждого задания;
  • Упаковывание данных в формате ZIP, либо простое копирование (без архивирования);
  • Забор данных с любого компьютера, доступного в сети;
  • Хранения резервных копий (бэкап) на локальной машине или на любой машине в сети;
  • Автоматическое дублирование резервных копий на FTP или в дополнительную локальную, сетевую папку;
  • Установка пароля на ZIP-архивы, разделение архивов на тома;
  • Поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб. При превышении размера 2,1 Гб, он создается в формате Zip64;
  • Запуск внешних приложений до и после выполнения задания;
  • Просмотр созданных резервных копий, восстановление файлов из архивов;
  • Резервное копирование файлов определенных типов (согласно маскам);
  • Ограничение количества резервных копий для задания (старые архивы удаляются);
  • Запуск программы службой Windows NT;
  • Ведение и просмотр журнала выполнения заданий;
  • Отправка отчета о выполнении задания по e-mail, на мобильный телефон или по локальной сети (Net Send).
В отличие от полной версии, в 30-дневной демо-версии существует единственное функциональное ограничение – это запуск заданий только по кнопке в программе вместо автоматического запуска по расписанию. В остальном демо-версия полностью функциональна. Для автоматического выполнения заданий необходимо приобрести полную версию.
Отзывы о программе Exiland Backup

Михаил про Exiland Backup Standard 6.7 [17-01-2026]

Версия Exiland Backup 7.1 - просто класс! Потестировал ее неделю и могу сказать, что всё работает на отлично. Многие проблемы и ошибки старых версий исправлены (решены проблемы длинных путей, проблема юникода). Молодцы разработчики, что не бросили проект на произвол судьбы и развивают его уже много лет. Программу однозначно рекомендую скачать и попробовать.
| | Ответить

vals про Exiland Backup Standard 6.1 [04-02-2022]

Херня глючная...
| | Ответить

Знаток про Exiland Backup Standard 5.0 [31-01-2022]

Благодаря раздачи на ГОТД, в комментариях была написано такое сообщение:

***Viktor,
Спасибо за хороший отзыв. Программа создано лично мной, русским разработчиком. Это не перевод на русский язык, а оригинальный язык программы :)
Желаю удачи в освоении программы! Если будут вопросы, пишите на нашем сайте в разделе "Поддержка", всегда будем рады помочь.
Ответить | Михаил ***
| | Ответить

krokol про Exiland Backup Standard 5.0 [23-12-2019]

Херня полная, постоянно с ошибками работает..., не рекомендую...
| | Ответить

Gogins-jan про Exiland Backup Standard 3.5 [10-04-2012]

Отличная прога. Много полезного и нужного умеет и делает. Попробывал сначала бесплатную версию и понял, что не жалко денег на хороший продукт. Тем более, что деньги небольшие для такого хорошего продукта. Да есть еще и профешнл версия для серверов. Рекомендую!!!
| | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв