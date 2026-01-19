Exiland Backup - простая и удобная программа резервного копирования файлов как в автоматическом режиме (по расписанию), так и по требованию пользователя.

Сохранение резервных копий возможно как на компьютере, где установлена программа, так и на сменных дисках, включая Flash-устройства, а также на любой машине в локальной сети. Для надежности, Вы можете указать дублирование резервных копий на любые носители, включая FTP-сервера.

Основные возможности программы Exiland Backup:

Создание резервных копий автоматически, либо по требованию пользователя

Гибкая настройка расписания для каждого задания;

Упаковывание данных в формате ZIP, либо простое копирование (без архивирования);

Забор данных с любого компьютера, доступного в сети;

Хранения резервных копий (бэкап) на локальной машине или на любой машине в сети;

Автоматическое дублирование резервных копий на FTP или в дополнительную локальную, сетевую папку;

Установка пароля на ZIP-архивы, разделение архивов на тома;

Поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб. При превышении размера 2,1 Гб, он создается в формате Zip64;

Запуск внешних приложений до и после выполнения задания;

Просмотр созданных резервных копий, восстановление файлов из архивов;

Резервное копирование файлов определенных типов (согласно маскам);

Ограничение количества резервных копий для задания (старые архивы удаляются);

Запуск программы службой Windows NT;

Ведение и просмотр журнала выполнения заданий;

Отправка отчета о выполнении задания по e-mail, на мобильный телефон или по локальной сети (Net Send).

В отличие от полной версии, в 30-дневной демо-версии существует единственное функциональное ограничение – это запуск заданий только по кнопке в программе вместо автоматического запуска по расписанию. В остальном демо-версия полностью функциональна. Для автоматического выполнения заданий необходимо приобрести полную версию.