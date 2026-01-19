Exiland Backup для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1150 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|Standard 7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Exiland Software
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 025 | Статистика
|Размер:
|12.88 Мб
Exiland Backup - простая и удобная программа резервного копирования файлов как в автоматическом режиме (по расписанию), так и по требованию пользователя.
Сохранение резервных копий возможно как на компьютере, где установлена программа, так и на сменных дисках, включая Flash-устройства, а также на любой машине в локальной сети. Для надежности, Вы можете указать дублирование резервных копий на любые носители, включая FTP-сервера.
Основные возможности программы Exiland Backup:
- Создание резервных копий автоматически, либо по требованию пользователя
- Гибкая настройка расписания для каждого задания;
- Упаковывание данных в формате ZIP, либо простое копирование (без архивирования);
- Забор данных с любого компьютера, доступного в сети;
- Хранения резервных копий (бэкап) на локальной машине или на любой машине в сети;
- Автоматическое дублирование резервных копий на FTP или в дополнительную локальную, сетевую папку;
- Установка пароля на ZIP-архивы, разделение архивов на тома;
- Поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб. При превышении размера 2,1 Гб, он создается в формате Zip64;
- Запуск внешних приложений до и после выполнения задания;
- Просмотр созданных резервных копий, восстановление файлов из архивов;
- Резервное копирование файлов определенных типов (согласно маскам);
- Ограничение количества резервных копий для задания (старые архивы удаляются);
- Запуск программы службой Windows NT;
- Ведение и просмотр журнала выполнения заданий;
- Отправка отчета о выполнении задания по e-mail, на мобильный телефон или по локальной сети (Net Send).
Отзывы о программе Exiland Backup
Михаил про Exiland Backup Standard 6.7 [17-01-2026]
Версия Exiland Backup 7.1 - просто класс! Потестировал ее неделю и могу сказать, что всё работает на отлично. Многие проблемы и ошибки старых версий исправлены (решены проблемы длинных путей, проблема юникода). Молодцы разработчики, что не бросили проект на произвол судьбы и развивают его уже много лет. Программу однозначно рекомендую скачать и попробовать.
Знаток про Exiland Backup Standard 5.0 [31-01-2022]
Благодаря раздачи на ГОТД, в комментариях была написано такое сообщение:
***Viktor,
Спасибо за хороший отзыв. Программа создано лично мной, русским разработчиком. Это не перевод на русский язык, а оригинальный язык программы :)
Желаю удачи в освоении программы! Если будут вопросы, пишите на нашем сайте в разделе "Поддержка", всегда будем рады помочь.
Ответить | Михаил ***
krokol про Exiland Backup Standard 5.0 [23-12-2019]
Херня полная, постоянно с ошибками работает..., не рекомендую...
Gogins-jan про Exiland Backup Standard 3.5 [10-04-2012]
Отличная прога. Много полезного и нужного умеет и делает. Попробывал сначала бесплатную версию и понял, что не жалко денег на хороший продукт. Тем более, что деньги небольшие для такого хорошего продукта. Да есть еще и профешнл версия для серверов. Рекомендую!!!
