Internet Explorer 5.2.3 (5815.1) для Mac Internet Explorer for Mac - всем хорошо известный браузер Internet Explorer от дяди Билла для Mac OS. Особенно пригодится тем, кто никак не привык к встроенному Mozilla Firefox Quantum 66.0.3 для Mac Mozilla Firefox — самый расширяемый и гибко настраиваемый браузер для Mac OS. Вы можете настраивать панели инструментов, ставить дополнительные модули расширения и Torch Browser 29.0.0.7181 для Mac Torch Browser - мощный и в то же время простой браузер на платформе Chromium с новыми возможностями и параметрами. Теперь не требуется загружать дополнительные

Opera 60.0.3255.59 для Mac Opera - удобный, многофункциональный и очень быстрый браузер. Основан на собственном движке для рендеринга web-страниц Google Chrome 74.0.3729.108 для Mac Google Chrome - популярный браузер под Mac OS X с открытым исходным кодом. Обеспечивает удобную, максимально быструю и безопасную работу в Интернете Camino 2.1.0 для Mac Camino - это полностью функциональный браузер для Mac OS, обладающий практически всем, что вам требуется для просмотра содержимого Internet. Camino обладает теми