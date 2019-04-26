Opera для macOS

Opera 60.0.3255.70 для Mac

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Описание Opera 60.0.3255.70 для MacОписание   Скачать Opera 60.0.3255.70 для MacСКАЧАТЬ (70,64 Мб) Скриншоты Opera 60.0.3255.70 для MacСкриншоты (5)   Статистика Opera 60.0.3255.70 для MacСтатистика   Отзывы о Opera 60.0.3255.70 для MacОтзывы (14)  
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4.35 из 5, всего оценок - 258
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Opera - всемирно известный браузер. Очень скоростной, удобный и многофункциональный. Основан на популярном движке Chromium для рендеринга web-страниц.

Этот браузер содержит все необходимые встроенные инструменты, чтобы сделать Вашу работу продуктивной и безопасной:

  • Защита от мошенничества;
  • Блокировщик содержимого;
  • Встроенный BitTorrent клиент;
  • IRC-чат;
  • Виджеты;
  • Менеджер паролей;
  • Диспетчер загрузки;
  • Жестикуляция мышью;
  • Голосовое управление;
  • и многое другое.
Opera
Opera
Opera
Opera
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 76 597
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Opera

Shock про Opera 12.02 для Mac OS X [02-09-2012]

Сидел на 11.64. Как только вышла 12.00 - сразу же скачал и..... и все. Перематерившись и вспомнив всех родственников программистов Оперы, я ее снес и поставил обратно 11.64. Сейчас решил рискнуть поставить 12.02. Пока вроде идет.
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sancho про Opera 11.01 [24-02-2011]

хрень блин
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Ксю про Opera 10.63 [16-12-2010]

Скачала оперу подключилась какая то подписка, снимаются бабки с телефона, подскажите как отключить?
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B.Bezpantoviy (g. Surgut) про Opera 10.63 [09-12-2010]

Спасибо за прогу , то что надо.
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Дрон про Opera 10.61 [05-09-2010]

Лично у меня на ХР идёт на ура...
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