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Opera 60.0.3255.70
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4.63 из 5, всего оценок - 11009
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- Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Opera 60 - абсолютно новая версия удобного и многофункционального браузера от норвежских разработчиков, обладающего всеми необходимыми возможностями для удобной, продуктивной и безопасной работы в интернете.
Теперь появилась возможность открывать web-версии популярных мессенжеров и общаться с близкими вам людьми, не отрываясь от просмотра основного контента: VK Messenger, Facebook Messenger и WhatsApp активированы автоматически, а Telegram требут предварительной настройки в боковой панели. Разработчики предусмотрели два способа использования чатов - в виде внешней вкладки или закрепить рядом с текущей вкладкой. Удобно, что при использовании нескольких мессенджеров можно легко переключаться между ними с помощью горячей клавиши CTRL + SHIFT + m (для Windows).
Из других нововведений стоит отметить различные улучшения пользовательского интерфейса. Теперь этот web-обозреватель доступен в двух цветовых исполнениях - светлом и темном. Кроме того, подготовлен интересный набор фоновых изображений, которые отлично дополняют внешний вид браузера, делая его более индивидуальным и неповторимым (управление фоном и цветовой темой выполняется на панели «Настроить Экспресс-панель» или в общих настройках браузера).
Что касается разметки страницы, то она теперь обновлена новым высококачественным графическим дизайном, совместимым со всеми платформами. Вкладки стали более изящны и лаконичны, что облегчает их размещение при открытии, а в обновленную боковую панель добавили эффекты анимации, сделав ее более утонченной. Значки стали более изысканными и элегантными, меняя свой цвет, если они активны.
В добавок к реализованному в более ранних версиях бесплатному VPN, новая Opera удлила особое внимание блокировке рекламы. Теперь браузер автоматически перезагружает страницу при включении или отключении блокировки рекламы для данной страницы, что очень удобно, если вы хотите быстро переключиться между режимами блокировки.
Ну и конечно же разработчики браузера уделили много внимания улучшению производительности и безопасности.
В целом, новая Opera стала еще более удобной, стильной и быстрой, позволяя комфортно и безопасно серфить и общаться на просторах всемирной паутины.
Размер файла: 54,38 Мб (Загрузок: 5 132 519)
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Отзывы о программе Opera
Прохожий про Opera 58.0.3135.53 [01-02-2019]
Капец. Разработчики вообще офонарели. Браузер обновился до Opera v58.0.3135.47. с офсайта. Сплошные глюки. И заметил одну странность, скрытый запуск Opera. В автозагрузке и планировщике его нет. Появился исходящий трафик при простое компа. Wireshark показал, что гонит его Opera хотя в настройках всё было отключено. И обновление то-же. Не стал разбираться что и куда, снёс его.
21 | 1 | Ответить
Аня про Opera 57.0.3098.106 [01-01-2019]
Подскажите где в опера 57.0.3098.106 спрятали дополнительные настройки. Что им не ймется, все прячут и прячут, что так такого секретного, задолбали уже идиоты
8 | | Ответить
Payne** в ответ Аня про Opera 58.0.3135.53 [04-02-2019]
opera://flags
7 | | Ответить
Андрей про Opera 57.0.3098.91 [16-12-2018]
у меня новая опера почему то все время глючит.
13 | 2 | Ответить
иварс в ответ Андрей про Opera 57.0.3098.110 [07-01-2019]
отключи на компе засщитник виндовса и поставь другой антивирус например бесплатный аваст и будет в порядке
5 | 2 | Ответить
Леонид про Opera 55.0.2994.56 [07-09-2018]
Пользовался Оперой долго, но пришлось отказаться. Заблокировали савефром. И кому это надо было. так хорошо было скачивать.
17 | 1 | Ответить
ИраБелка в ответ Леонид про Opera 56.0.3051.43 [16-10-2018]
Коротко:
Расширение savefrom-net получает доступ к страницам на Алиекспресс и прочих.
Если вы любите загружать видео из интернета, Savefrom.net вирус может прийти к вам. Эта сомнительная программа, похоже, является загрузчиком видео, однако, много пользователей жалуются, что Savefrom.net не работает как надо. Более того, мы обнаружили, что этот подозрительный сайт рекламирует даже две потенциально нежелательные программы (ПНП) — Video Download Pro adware и Savefrom.net дополнитель.
Последний из них крайне опасный, и как только он попадает внутрь системы, он показывает свою способность влиять на многие веб-браузеры – включая Google Chrome, Yandex.Browser, MozillaFirefox, Safari, Opera, Chromium, и даже Firefox Mobile. После установки в, например Chrome, Savefrom.net вставляет два браузер расширения Chameleon nрасширение и Savefrom.net вспомогатель.
Подробности bedynet . ru / savefrom-net-вирус /
9 | 2 | Ответить
иварс в ответ ИраБелка про Opera 57.0.3098.110 [07-01-2019]
уменя тоже стоит и нечего все работает прекрасно и ненужно врать про вирусы увас видно виндуха крутка с тавь оригинал и перейди на антивирус аваст бесплотный помогает хорошо
5 | 2 | Ответить
Геннадий про Opera 51.0.2830.55 Final [11-03-2018]
Я искал ДИСТРИБУТИВ браузера Опера!!! А вы даете ссылку на установочный файл. Я его и с сайта разработчика спокойно скачать могу. Но он этот гребаный установочный файл не грузит браузер. Выложите, пожалуйста дистрибутив, чтобы его можно было скачать и установить браузер.
19 | 9 | Ответить
Владимир О. в ответ Геннадий про Opera 51.0.2830.55 Final [13-03-2018]
Стоит отметить, что WEBKit, в чистом виде, достаточно прожорливый в потреблении ОЗУ, но более стабильный (по сравнению с тем же Gecko) и способен работать на слабом «железе», однако, вместе с этим, более урезанный в возможностях кастомизации. Но то, какие браузеры из него зачастую делают, подтверждает обратное — воткнутый неудаляемый WhatsApp из браузера лишь подтверждает это.
Есть всего 3 движка: Blink, Gecko, WebKit — на которых сегодня делаются все браузеры. Самые лёгкие браузеры на сегодня — это K-Meleon и TheWorld Browser, но и на них JS иногда тупит (но сайты работают гораздо быстрее, чем на Chrome).
Весь секрет в том, что сейчас сайты пестрят псевдоинтерактивной анимацией и картинках на JS, а для них нужно памяти от 6-10 ГБ ОЗУ и выше (текстовым сайтам нужно около 4 ГБ, поэтому они быстрее открываются, т.к. там используется меньше JS'плагинов).
Кстати, Firefox 37 не реагирует на навигацию по JS, хоть и должен уметь передвигаться (на 5element.by тупо не работала навигация) — поддержка HTML5 там до сих пор более 66,(6)%, т.е. сами сайтописатели используют наиболее тяжеловесные способы создания одной и той же навигации, чтобы вышибать стабильную аппаратуру и системы из годного состояния для мейнстрима (за совместимостью с зоопарком актуальных браузеров сейчас вообще не следят, хотя браузер выпущен был в апреле 2015, т.е. ему ещё не стукнуло 3 лет и HTML5-поддержка там не намного хуже, чем в 57-й и более новых).
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