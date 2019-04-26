В добавок к реализованному в более ранних версиях бесплатному VPN, новая Opera удлила особое внимание блокировке рекламы. Теперь браузер автоматически перезагружает страницу при включении или отключении блокировки рекламы для данной страницы, что очень удобно, если вы хотите быстро переключиться между режимами блокировки.

Что касается разметки страницы, то она теперь обновлена новым высококачественным графическим дизайном, совместимым со всеми платформами. Вкладки стали более изящны и лаконичны, что облегчает их размещение при открытии, а в обновленную боковую панель добавили эффекты анимации, сделав ее более утонченной. Значки стали более изысканными и элегантными, меняя свой цвет, если они активны.

Из других нововведений стоит отметить различные улучшения пользовательского интерфейса. Теперь этот web-обозреватель доступен в двух цветовых исполнениях - светлом и темном. Кроме того, подготовлен интересный набор фоновых изображений, которые отлично дополняют внешний вид браузера, делая его более индивидуальным и неповторимым (управление фоном и цветовой темой выполняется на панели «Настроить Экспресс-панель» или в общих настройках браузера).

Теперь появилась возможность открывать web-версии популярных мессенжеров и общаться с близкими вам людьми, не отрываясь от просмотра основного контента: VK Messenger, Facebook Messenger и WhatsApp активированы автоматически, а Telegram требут предварительной настройки в боковой панели. Разработчики предусмотрели два способа использования чатов - в виде внешней вкладки или закрепить рядом с текущей вкладкой. Удобно, что при использовании нескольких мессенджеров можно легко переключаться между ними с помощью горячей клавиши CTRL + SHIFT + m (для Windows).

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает