Opera для Android

Opera 50.2.2426.136249 для Android

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Описание Opera 50.2.2426.136249 для AndroidОписание   Скачать Opera 50.2.2426.136249 для AndroidСКАЧАТЬ (48,88 Мб) Скриншоты Opera 50.2.2426.136249 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Opera 50.2.2426.136249 для AndroidСтатистика   Отзывы о Opera 50.2.2426.136249 для AndroidОтзывы (31)  
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3.87 из 5, всего оценок - 180
  • Рейтинг программы - 3.87 из 5
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Opera - бесплатная версия одного из самых популярных браузеров, выпускаемых компанией Opera Software. Одной из отличительных особенностей этого web-обозревателя является интуитивный интерфейс, который очень сильно напоминает настольную версию браузера, а также применение технологии Opera Turbo, при помощи которой серверы Opera сжимают страницы до 70%, значительно уменьшая время и стоимость просмотра.

Основные возможности браузера:

  • Увеличенная скорость загрузки страниц;
  • Поддержка технологии Opera Turbo, способную сжимать содержимое веб-страниц при их передаче на мобильное устройство;
  • Возможность просмотра страниц целиком;
  • Экспресс-панель быстрого доступа к любимым веб-сайтам;
  • Просмотр во вкладках;
  • История просмотренных сайтов и гибкая система закладок.
  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Сжатие видео для экономии трафика.
  • Функция «Рекомендации» подскажет интересные ресурсы прямо на стартовой странице.
Что нового в Opera 50.2.2426.136249 для Android?
  • добавлена функция быстрой прокрутки, которая позволяет переместиться в начало или конец страницы одним нажатием
  • можно смотреть видео в режиме «картинка в картинке» (Android 8 и выше)
  • настройка  блокировку рекламы для конкретных сайтов
  • удобный доступ к настройкам хранилища и файлов cookie для сайтов
  • функция «Открыть» в диалоговых окнах загрузки файлов PDF/doc
  • поддержка темной темы CSS
  • Chromium 71
Opera
Opera
Opera
Opera
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)20 / 390 146
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Opera

Александр про Opera 45.1.2246.125351 для Android [22-05-2018]

https://bugs.opera.com/wizard/desktop

Попробывал вашу версию Opera 53 USB.

Хорошо - vpn и встроенный блокировщик рекламы.

Плохо - нельзя отключить обновления Opera.

Нет ручной установки user agent.

Плохо - нет пункта в настройках - удалить историю посещений при выходе из Opera.

Из-за этого ваш продукт, я не буду устанавливать на свой компьютер или USB-флешку.
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Alex про Opera 42.2.2246.112987 для Android [08-03-2017]

А что ни кто неговорит что опера делает скрытые снимки камерой только вот непонятно какой!Если есть роот и лбе можно поставить запрет!
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Максим про Opera 37.0.2192.105088 для Android [22-07-2016]

работает очень очень медленно загрузить страницы почти невозможно
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Таксист про Opera 36.2.2126.102826 для Android [07-06-2016]

В загрузках многих версий Опер нет перезапуска закачки файла. :( на паузе долго не держится, после нескольких часов простоя - невозобновиш! "Порожняк"
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Nikanor про Opera 36.2.2126.102826 для Android [28-05-2016]

Недороботаная прога.
Браузер "Белка" лучше. В топку Оперу.
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