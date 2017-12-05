Обзор «холодного» кошелька Ledger Nano S для хранения криптовалют

Сейчас огромную популярность набрали самые разнообразные криптовалюты. Кто-то собирает специальные фермы или покупает уже готовые решения для майнинга, кто-то начинает играть на бирже, используя колебания в стоимости криптовалюты. Но как лучше сохранить монеты, полученные с таким трудом? Ведь их невозможно положить в банк (пока что), нельзя закопать в трехлитровом бутыльке на огороде. Ответ на этот вопрос очень прост — использовать специализированный «холодный» кошелек Nano S от французской компании Ledger.

Холодным он называется потому, что все ключи хранятся в оффлайне и к ним невозможно получить доступ не имея на руках самого устройства. То есть кража ваших монет удаленно полностью исключается.

Кошелек Ledger Nano S позволяет работать с большим количеством криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Ripple, Stellar, Bitcoin Gold, DigiByte и так далее. Список более чем внушителен.

Девайс упакован в симпатичную картонную коробочку. Внутри в ячейке из бархатистого материала лежит сам Nano S. Он очень напоминает USB-флешку в форм-факторе «раскладушки». Кроме самого кошелька в коробке мы обнаружили специальную карточку восстановления, о которой речь пойдет ниже, кабель USB – microUSB для подключения к компьютеру, шлейку с карабином для ношения на шее, шнурок и металлическое кольцо, которое можно использовать для ношения кошелька со связкой ключей.

При первом подключении Ledger Nano S кроме самого устройства и компьютера вам понадобится карточка восстановления и ручка. После появления на миниатюрном дисплее приветствия нажмите одновременно две кнопки, после чего можно перейти к конфигурированию кошелька. Задайте PIN-код, который может содержать до 8 цифр. Для выбора цифры используйте левую и правую кнопки, а для ввода нажимайте обе кнопки одновременно. После чего вы попадете в специальный режим фиксации информации для восстановления. Здесь вы должны будете поочередно записать 24 слова в карточку восстановления. Все слова пронумерованы и вы должны будете переписать их точно в заданной последовательности под теми же номерами. В дальнейшем в члучае утери, кражи либо уничтожения кошелька вы сможете восстановить доступ к своим ключам на новом кошельке Ledger Nano S.

В настройках устройства можно изменять параметры дисплея (яркость, вращение отображения информации, цветовую схему), производить настройки безопасности (сменить или сбросить PIN-код, задать время автоматической блокировки), просмотреть данные о версии прошивки, произвести полный сброс данных.

Изначально у нас уже сформировались кошельки Bitcoin и Ethereum, а также служба Fido U2F. Кошелек Ripple мы установили сами. Чтобы сформировать на устройстве нужный вам кошелек нужно перейти на официальный сайт Ledger, зайти на страницу «Приложения» и там скачать и установить приложение для браузера Chrome «Ledger Manager».

После запуска данного приложения происходит соединение с подключенным к компьютеру устройством. И сразу же виден огромный список поддерживаемых криптовалют. Здесь же можно обновить прошивку гаджета. Итак, нам нужно установить новый кошелек для какой-либо криптовалюты. Например, для Bitcoin Cash. Находим ее в списке и нажимаем на иконку с зеленой стрелочкой. Начинается инсталляция кошелька, одновременно данные о настройке отображаются на дисплее устройства.

Для работы с Bitcoin, Ethereum и Ripple существуют отдельные фирменные приложения от Ledger. Кроме этого, Nano S поддерживает сторонние сервисы. Например, GreenBits, BitGo и другие.

Рассмотрим работу с отдельным кошельком на примере кошелька для Bitcoin. У нас уже есть установленное приложение для работы с этой криптовалютой, поэтому запускаем его. Теперь на самом устройстве нужно выбрать необходимый нам тип монет и одновременным нажатием двух клавиш подтвердить его. В программе можно управлять своими аккаунтами, отправить биткоины либо получить их от другого человека. На странице с данными для получения показывается Bitcoin адрес и QR-код, который можно использовать для передачи монет. В настройках программы можно выбрать в каких единицах показывать имеющиеся у вас монеты, показывать ли их эквивалент в какой-либо валюте (например, долларах США), выбрать язык и регион. Программа полностью переведена на русский язык.

Приложение для работы с Ripple имеет более скромный интерфейс, но точно так же дает возможность принимать и передавать монеты, управлять своими кошельками. Мы пробовали передавать средства с одного Ripple-кошелька на другой — транзакции происходят практически мгновенно.

Итак, мы познакомились с аппаратным кошельком Ledger Nano S, который помимо надежного хранения вашей криптовалюты позволяет безопасно принимать и получать платежи, проверять баланс и управлять несколькими кошельками для каждой валюты при помощи единого устройства. Ваши конфиденциальные данные никогда не раскрываются: они хранятся в надежно изолированной среде, защищенной PIN-кодом.

В связи с тем, что все важные операции с биткойнами производятся внутри вашего устройства Ledger, а не в интернете, ваши биткоины всегда находятся под надежной защитой.

Компания Ledger была основана в 2015 году во Франции. Она занимается разработкой и производством специализированных кошельков для криптовалют. Весной 2017 года было объявлено о выходе собственной операционной системы на основе технологии распределенных реестров под названием Blockchain Open Ledger Operating System (BOLOS). Новая ОС используется в следующем поколении аппаратных кошельков — Ledger Blue, который мы так же заказали и в дальнейшем выйдет его подробный обзор.

Кроме того, мы уже сделали предзаказ еще одного устройства - TREZOR T, которое является прямым конкурентом Ledger Nano S. Ему будет посвящен отдельный обзор, где также будет сделано сравнение двух этих гаджетов.

Поэтому всем, кому интересна тема криптовалют, советуем подписываться на наш канал Мобильный придира. А еще на YouTube у нас есть не менее интересные каналы Star Labs и €вро Бродяги. Кроме криптовалют там можно найти обзоры всевозможных гаджетов, компьютерных комплектующих, программ, полезные советы, интересные факты.