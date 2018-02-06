Kingstone DataTraveler 2000 - защищенная противоугонная флешка

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию обзор достаточно интересного гаджета — флеш-накопителя Kingstone DataTraveler 2000, который имеет не только пылевлагозащиту, но и защиту от несанкционированного доступа к данным, хранящихся на ней. Это достигается за счет использования 256-битного шифрования XTS-AES военного уровня. Шифрование происходит «на лету», то есть в режиме реального времени. Обзор можно посмотрет ьна нашем YouTube-канале Мобильный придира.

Как вы видите, на корпусе накопителя имеются прорезиненные кнопки для ввода ПИН-кода. Только после верного ввода цифрового пароля вы сможете получить доступ к данным.

В упаковке вместе с самой флешкой имеется специальный металлический чехол, который дает дополнительную защиту накопителя. Как на флешке, так и на чехле есть уплотнительные резиновые прокладки, препятствующие попаданию внутрь влаги и пыли.

Kingstone предлагает несколько вариантов объема внутренней памяти от 4 до 64 ГБ. Мы для тестирования приобрели USB-флеш объемом 32 ГБ. Внутри, помимо самой памяти, имеется встроенный аккумулятор, который автоматически подзаряжается, когда флешка вставлена в порт USB. Если аккумулятор разрядится, то ничего страшного не произойдет. Просто прежде чем пользоваться флешкой нужно будет подержать ее включенной в порт примерно на 1 час.

Перед подключением накопителя DataTraveler 2000 к компьютеру нужно ввести ПИН-код. По-умолчанию это «11 22 33 44». Загорается зеленый светодиод — это означает, что вы можете получить доступ к данным. Подключаем флешку к компьютеру. Измерим скорость записи / считывания данных.

Для измерения скорости мы использовали программу CrystalDiskMark 6. Как видите, скорость вполне комфортная. Особенно если учесть, что как при записи, так и при чтении данных, осуществляется шифрование и дешифрование данных «на лету».

Кроме защиты от несанкционированного доступа к вашим данным, накопитель Kingstone DataTraveler 2000 предоставляет надежную защиту и от неблагоприятных внешних условий. Мы без проблем держали накопитель в стакане с водой, после чего флешка показала точно такую же работоспособность, как и до «ныряния». Стоит сказать, что защиту от влаги и пыли имеет как специальный чехол, так и сам накопитель. Так что вы можете не опасаться того, что ваш DataTraveler 2000 намокнет или упадет в воду. Просто чехол дает большую защиту от механических повреждений.

И несколько слов об уровне защиты данных. Как уже было сказано выше, здесь применяется 256-битное аппаратное шифрование XTS-AES военного стандарта. Флешка не требует дополнительного программного обеспечения и не зависит от операционной системы хост-устройства. Вы можете ввести ПИН-код длиной от 7 до 15 цифр, при чем такие простые пароли, как «1234567» приняты не будут.

Даже в случае утери либо кражи накопителя злоумышленники не смогут получить доступ к данным. Ввод пароля возможен только со встроенной клавиатуры, но не с компьютера или любого другого устройства. Есть защита от программных и аппаратных перехватчиков вводимой информации и атак методом перебора. Даже если вскрыть корпус, выпаять чип памяти и установить его в такой же накопитель с известным ПИН-кодом, то ничего не получится — нужно будет ввести только тот пароль, которым закрыты именно ваши данные. Более того, после 10 попыток ввода неверного пароля все данные будут автоматически уничтожены без возможности восстановления.

Что же можно хранить на таком накопителе? Да что угодно, что требует надежной защиты! Данные кредитных карт, пароли от различных сервисов и аккаунтов в интернете, ключи кошельков крипто-валют и так далее. Можно в электронном виде хранить список фраз восстановления для аппаратных кошельков вроде Ledger Nano S или Ledger Blue.

Еще одним неплохим применением Kingstone DataTraveler 2000 является хранение портативной версии почтового клиента. Это позволит вам получить доступ ко всем своим аккаунтам электронной почты с любого компьютера, не беспокоясь что кто-то может получить доступ к вашим почтовым ящикам.

Да, это удовольствие не совсем уж дешевое, но в наше время потеря конфиденциальных данных чревата очень серьезными неприятностями. И это не только прямые финансовые потери, но и угроза карьере, бизнесу и так далее.

На этом все. Напоминаем нашим читателям, что вы можете подписаться на наш канал Мобильный придира, что позволит вам не пропустить новый интересный обзор. Кроме этого, мы советум так же подписатсья на другие наши каналы - Star Labs и €вро Бродяги, на которых регулярно выходят не менее увлекательные ролики.