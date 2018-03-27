DAEMON Tools - матерый, по своим функциональным возможностям, софт для создания образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD/Blu-ray приводов с поддержкой многих систем защиты. Умеет создавать iso, mds, mdf и mdx образы из CD/DVD/Blu-ray дисков с функцией сжатия и защиты образов паролем.
Программа поддерживает монтирование на виртуальные приводы образы следующих форматов: mdx, mds/mdf, iso, b5t, b6t, bwt, ccd, cdi, bin/cue, ape/cue, flac/cue, nrg, isz. DAEMON Tools создает в сумме до четырех виртуальных DT + SCSI + HDD-приводов, которые работают подобно настоящим физическим приводам, только значительно быстрее. Незаменимая вещь, например, для нетбуков, не имеющих оптических дисководов.
Несмотря на сравнительно небольшой размер, приложение DAEMON Toolsобладает основными средствами для обхода защиты от копирования, что дает возможность выполнять эмуляцию как обычных дисков, так и защищенных с помощью SafeDisc, Securom, StarForce, Laserlock, CDCOPS, Protect CD и других систем защит от копирования.
ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает
Отзывы о программе DAEMON Tools
Дмитрий про DAEMON Tools Lite 10.7.1.0340 [07-03-2018]
После установки лайта на Win8.1 комп перестал загружаться - буду востанавливать | 8 | Ответить
Я про DAEMON Tools Lite 10.6.0.0283 [17-09-2017]
Убили прогу. Интерфейс и принцип работы стали просто 3.14..ц как "удобными". Вот что значит думать в первую очередь о бабле, а не о качестве продукта. Попользовал прогу 5 минут, волосы встали дыбом от такого ужаса даже на жопе, удалил.
Пошел искать более старую нормальную версию, а не это уебище
P.S.: думал, что только я такой привереда. Почитав комменты понял, что не одинок в своем мнении 14 | 2 | Ответить
Игорь про DAEMON Tools Lite 10.5.0.0195 [15-06-2017]
Бегемот про DAEMON Tools Lite 10.5.0.0195 [07-12-2016]
Давным-давно использовал Daemon Tools lite и все было прекрасно (есть все необходимое, просто и понятно). Но нет разработчики не успакоились и изрядно испортили то, что было ... (больше платных фич, обрезка функционала, а по юзабилити без поллитра не разберешь)