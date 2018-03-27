DAEMON Tools для Windows

DAEMON Tools Lite 10.8.0.0405

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Описание DAEMON Tools Lite 10.8.0.0405Описание   Скачать DAEMON Tools Lite 10.8.0.0405СКАЧАТЬ (39,8 Мб) Скриншоты DAEMON Tools Lite 10.8.0.0405Скриншоты (8)   Статистика DAEMON Tools Lite 10.8.0.0405Статистика   Отзывы о DAEMON Tools Lite 10.8.0.0405Отзывы (403)  
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4.50 из 5, всего оценок - 11331
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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DAEMON Tools - матерый, по своим функциональным возможностям, софт для создания образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD/Blu-ray приводов с поддержкой многих систем защиты. Умеет создавать iso, mds, mdf и mdx образы из CD/DVD/Blu-ray дисков с функцией сжатия и защиты образов паролем. 

Программа поддерживает монтирование на виртуальные приводы образы следующих форматов: mdx, mds/mdf, iso, b5t, b6t, bwt, ccd, cdi, bin/cue, ape/cue, flac/cue, nrg, isz. DAEMON Tools создает в сумме до четырех виртуальных DT + SCSI + HDD-приводов, которые работают подобно настоящим физическим приводам, только значительно быстрее. Незаменимая вещь, например, для нетбуков, не имеющих оптических дисководов.

Несмотря на сравнительно небольшой размер, приложение DAEMON Tools обладает основными средствами для обхода защиты от копирования, что дает возможность выполнять эмуляцию как обычных дисков, так и защищенных с помощью SafeDisc, Securom, StarForce, Laserlock, CDCOPS, Protect CD и других систем защит от копирования.

Скриншоты DAEMON Tools:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)515 / 9 440 065
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Эмуляторы приводов - Снятие защиты
 Программа DAEMON Tools отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе DAEMON Tools

Дмитрий про DAEMON Tools Lite 10.7.1.0340 [07-03-2018]

После установки лайта на Win8.1 комп перестал загружаться - буду востанавливать
| 8 | Ответить

Я про DAEMON Tools Lite 10.6.0.0283 [17-09-2017]

Убили прогу. Интерфейс и принцип работы стали просто 3.14..ц как "удобными". Вот что значит думать в первую очередь о бабле, а не о качестве продукта. Попользовал прогу 5 минут, волосы встали дыбом от такого ужаса даже на жопе, удалил.

Пошел искать более старую нормальную версию, а не это уебище

P.S.: думал, что только я такой привереда. Почитав комменты понял, что не одинок в своем мнении
14 | 2 | Ответить

Игорь про DAEMON Tools Lite 10.5.0.0195 [15-06-2017]

У меня чего то не монтируется
4 | 1 | Ответить

wit в ответ Игорь про DAEMON Tools Lite 10.5.0.0195 [29-06-2017]

ты олень потому что
12 | 8 | Ответить

ваган про DAEMON Tools Lite 10.5.0.0195 [13-01-2017]

Прога очень хорошая,всем советую
10 | 6 | Ответить

Бегемот про DAEMON Tools Lite 10.5.0.0195 [07-12-2016]

Давным-давно использовал Daemon Tools lite и все было прекрасно (есть все необходимое, просто и понятно). Но нет разработчики не успакоились и изрядно испортили то, что было ... (больше платных фич, обрезка функционала, а по юзабилити без поллитра не разберешь)

P.S. Ищите старые версии ...
2 | 12 | Ответить

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