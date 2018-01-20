Download Master Portable для Windows

Download Master Portable 6.15.1.1587

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Описание Download Master Portable 6.15.1.1587Описание   Скачать Download Master Portable 6.15.1.1587СКАЧАТЬ (6,76 Мб) Скриншоты Download Master Portable 6.15.1.1587Скриншоты (3)   Статистика Download Master Portable 6.15.1.1587Статистика   Отзывы о Download Master Portable 6.15.1.1587Отзывы (8)  
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4.59 из 5, всего оценок - 57
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Download Master Portable - портативная (переносная, не требующая исталляции на компьютер) версия популярного менеджера загрузки файлов Download Master. Просто запишите Download Master Portable на флешку или переносной диск и закачивайте файлы на любом компьютере подключенном к Интернету.

Не требует установки, не сохраняет свои настройки в реестре и не изменяет настройки обычного Download Master.

Скриншоты Download Master Portable:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 53 786
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Download Master Portable

gblack про Download Master Portable 6.8.2.1511 [16-11-2016]

с голдом любой дурень скачает илодырь может качать на шару по 8 ми каналам со скоростью 2600 попробуй это сделать браузом
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chudaky про Download Master Portable 6.0.1.1423 [06-11-2014]

как он работает с облаком ?
качает в комп потом в облако ?
или напрямую с сайта на облако ?
просто проблема в трафике, и времени.
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RomanBlinov про Download Master Portable 5.12.5.1301 [17-03-2012]

супер прога
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TоLik про Download Master Portable 5.10.2.1271 [26-06-2011]

Прога абсалютно бесполезная- она вообще не нужна.Всё,что она делает(её основная фун-я)-ЭТО скачивание файлов которые вы качаете через оперу и мозилу- короче фигня это.И после удаления этой проги-ссылки остаются на неё и вы чрез оперу (картинку например) уже ничё не можете скачать- все закачки ссылаются на Эту прогу- НЕ КАЧАЙТЕ-тупо дело
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Alex в ответ TоLik про Download Master Portable 6.8.2.1511 [22-09-2016]

Программа полезная если есть 1000 прямы ссылок и их все надо скачать, тогда программа это делает сама последовательно. А использовать ее вместо загрузки браузера нет смысла.
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oooooooooo про Download Master Portable 5.10.1.1267 [19-06-2011]

идиоты чтобы качать с файлообмеников покупайте голд в голде доступны все методы закачки
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