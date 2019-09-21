Download Master - популярная программа, которая целиком оправдывает свое названия, являясь самым настоящим "мастером закачек". Благодаря наличию всех необходимых функций, приложение представляет собой мощный и удобный инструмент, который позволяет не только повысить скорость загрузки файлов через Интернет с использованием HTTP, HTTPS, FTP протоколов и возобновлять прерванные закачки, но и эффективно управлять закачанными файлами, автоматически определяя типы файлов и помещая их в соответствующие категории.

Кроме того, Download Master умеет отслеживать буфер обмена и перехватывать ссылки, а также позволяет загружать и сохранять видео с наиболее популярных видеосервисов, включая YouTube, Google Video, Видео@mail.ru, RuTube, Rambler Vision и др. Среди дополнительных возможностей программы следует отметить возможность интеграции со всеми браузерами, наличие планировщика, встроенный FTP Explorer, поиск по скачанным файлам и многое другое.