Download Master для Windows

Download Master 6.19.3.1645

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Download Master 6.19.3.1645Описание   Скачать Download Master 6.19.3.1645СКАЧАТЬ (7,43 Мб) Скриншоты Download Master 6.19.3.1645Скриншоты (5)   Статистика Download Master 6.19.3.1645Статистика   Отзывы о Download Master 6.19.3.1645Отзывы (767)  
Оцените программу!
4.58 из 5, всего оценок - 5433
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Download Master - популярная программа, которая целиком оправдывает свое названия, являясь самым настоящим "мастером закачек". Благодаря наличию всех необходимых функций, приложение представляет собой мощный и удобный инструмент, который позволяет не только повысить скорость загрузки файлов через Интернет с использованием HTTP, HTTPS, FTP протоколов и возобновлять прерванные закачки, но и эффективно управлять закачанными файлами, автоматически определяя типы файлов и помещая их в соответствующие категории.

Кроме того, Download Master умеет отслеживать буфер обмена и перехватывать ссылки, а также позволяет загружать и сохранять видео с наиболее популярных видеосервисов, включая YouTube, Google Video, Видео@mail.ru, RuTube, Rambler Vision и др. Среди дополнительных возможностей программы следует отметить возможность интеграции со всеми браузерами, наличие планировщика, встроенный FTP Explorer, поиск по скачанным файлам и многое другое.

Что нового в Download Master 6.19.3.1645?
  • Улучшена закачка видео и музыки с видеосервисов;
  • Улучшено формирование имени файлов;
  • Исправлена ошибка детектирования удаленных закачек;
  • Исправлены ошибки.
Download Master
Download Master
Download Master
Download Master
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)82 / 3 445 022
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

Download Master 6.19.2.1641

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными

юБар 1.9.6.5

uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для

Teleport Pro 1.72

Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при этом будет создан точный дубликат, или "зеркало" сайта, с полной

Ummy Video Downloader 1.10.5.3

Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео.

VKMusic 4.83.1

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует

Windows ISO Downloader 8.16

Windows and Office ISO Downloader – удобная бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете загрузить официальные образы операционных систем Windows и пакеты MS

скачать Adguard

Отзывы о программе Download Master

Леон про Download Master 6.16.1.1595 [12-08-2018]

Качает у меня не ахти и быстро.Подчас теряет связь с Интернетом,приходится закрывать и перезапускаться.И ГЛАВНОЕ!!! у меня есть подозрение,что программа МАЙНИТ.Скорость связи валит за 100Кб.с,а загрузка еле ползет,чего в принципе никак быть не может.Вопрос,что грузит программа и куда девается траффик.Эти "шуточки" замечены уже не раз.Присмотритесь.Что-то тут нечисто.
11 | 5 | Ответить

Константин про Download Master 6.15.1.1587 [14-02-2018]

Убрали бы поддержку скачивания с rutube. Врать грешно
13 | 3 | Ответить

Валентина про Download Master 6.14.2.1577 [22-12-2017]

Аваст говорит,что файл заражён.
10 | 7 | Ответить

Мих про Download Master 6.13.1.1563 [29-07-2017]

Кто ещё пользуется ею в 2К17 и зачем???
15 | 8 | Ответить

Saref в ответ Мих про Download Master 6.14.2.1577 [24-11-2017]

Ещё как пользуются, дурачок.
19 | 5 | Ответить

Краснопетов в ответ Мих про Download Master 6.17.2.1613 [06-02-2019]

Я тебе больше молвлю - ей и в 2к19! пользуются ещё... А вы чё,в 2к234 году не пользуетесь подобными программами? Отстали вы от жизни, однако.
3 | | Ответить

Николай про Download Master 6.12.4.1555 [13-06-2017]

Последняя версия принудительно устанавливает "Советник Яндекса". И загаживает браузер рекламой. Разработчики DM превратились в распространителей троянов.
31 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (767) / Добавить отзыв
 