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Download Master 6.19.3.1645
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4.58 из 5, всего оценок - 5433
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- Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Download Master - популярная программа, которая целиком оправдывает свое названия, являясь самым настоящим "мастером закачек". Благодаря наличию всех необходимых функций, приложение представляет собой мощный и удобный инструмент, который позволяет не только повысить скорость загрузки файлов через Интернет с использованием HTTP, HTTPS, FTP протоколов и возобновлять прерванные закачки, но и эффективно управлять закачанными файлами, автоматически определяя типы файлов и помещая их в соответствующие категории.
Кроме того, Download Master умеет отслеживать буфер обмена и перехватывать ссылки, а также позволяет загружать и сохранять видео с наиболее популярных видеосервисов, включая YouTube, Google Video, Видео@mail.ru, RuTube, Rambler Vision и др. Среди дополнительных возможностей программы следует отметить возможность интеграции со всеми браузерами, наличие планировщика, встроенный FTP Explorer, поиск по скачанным файлам и многое другое.
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|Что нового в Download Master 6.19.3.1645?
- Улучшена закачка видео и музыки с видеосервисов;
- Улучшено формирование имени файлов;
- Исправлена ошибка детектирования удаленных закачек;
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Download Master
Леон про Download Master 6.16.1.1595 [12-08-2018]
Качает у меня не ахти и быстро.Подчас теряет связь с Интернетом,приходится закрывать и перезапускаться.И ГЛАВНОЕ!!! у меня есть подозрение,что программа МАЙНИТ.Скорость связи валит за 100Кб.с,а загрузка еле ползет,чего в принципе никак быть не может.Вопрос,что грузит программа и куда девается траффик.Эти "шуточки" замечены уже не раз.Присмотритесь.Что-то тут нечисто.
11 | 5 | Ответить
Константин про Download Master 6.15.1.1587 [14-02-2018]
Убрали бы поддержку скачивания с rutube. Врать грешно
13 | 3 | Ответить
Валентина про Download Master 6.14.2.1577 [22-12-2017]
Аваст говорит,что файл заражён.
10 | 7 | Ответить
Мих про Download Master 6.13.1.1563 [29-07-2017]
Кто ещё пользуется ею в 2К17 и зачем???
15 | 8 | Ответить
Saref в ответ Мих про Download Master 6.14.2.1577 [24-11-2017]
Ещё как пользуются, дурачок.
19 | 5 | Ответить
Краснопетов в ответ Мих про Download Master 6.17.2.1613 [06-02-2019]
Я тебе больше молвлю - ей и в 2к19! пользуются ещё... А вы чё,в 2к234 году не пользуетесь подобными программами? Отстали вы от жизни, однако.
3 | | Ответить
Николай про Download Master 6.12.4.1555 [13-06-2017]
Последняя версия принудительно устанавливает "Советник Яндекса". И загаживает браузер рекламой. Разработчики DM превратились в распространителей троянов.
31 | 5 | Ответить
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